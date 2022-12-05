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Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей
Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей
Запорожская область готова к отопительному сезону на 98 процентов: в социальных объектах установлены модульные котельные, а особые категории граждан обеспечены... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T07:03
2022-12-05T07:03
запорожская область
новые регионы россии
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запорожская область готова к отопительному сезону на 98 процентов: в социальных объектах установлены модульные котельные, а особые категории граждан обеспечены льготным топливом. Об этом РИА Новости Крым рассказала и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.Она также отметила, что еще одной проблемой является износ теплосетей, но этот вопрос решается коммунальщиками муниципалитетов."Что касается сетей — они, конечно, изношены. Но коммунальные предприятия муниципалитетов вовремя реагируют на порывы, ремонтируют. Также дополнительно к бригадам муниципалитетов регионами-шефами сформированы аварийные бригады. Регионы-шефы очень хорошо помогают, поставляют коммунальную технику, спасибо им за это", — рассказала Губанова.И.о. министра также отметила, что в планах на следующий год стоит ремонт и перекладка наиболее проблемных участков теплосетей и ремонт котельных.Кроме того, она добавила, что льготные категории граждан бесплатно обеспечивают твердым бытовым топливом, поэтому в домах региона в этом году будет тепло."Льготным топливом обеспечивают особые категории граждан. Администрация региона поставляет им уголь бесплатно", — сообщила Губанова.
https://crimea.ria.ru/20221204/kak-remontiruyut-transportnye-koridory-v-krym-1125673171.html
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запорожская область, новые регионы россии, общество
Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей

Власти Запорожской области доложили о готовности к отопительному сезону

07:03 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Васильевке Запорожской области
Повседневная жизнь в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запорожская область готова к отопительному сезону на 98 процентов: в социальных объектах установлены модульные котельные, а особые категории граждан обеспечены льготным топливом. Об этом РИА Новости Крым рассказала и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.
"К отопительному сезону мы готовы на 98 процентов. Конечно, столкнулись и с проблемами: здесь было много частных котельных и с началом специальной военной операции частники демонтировали многие котельные и увезли. Установили блочно-модульные котельные на те социальные объекты, которые остались без котельных и которые невозможно было восстановить и отремонтировать. Все учреждения у нас с отоплением, все хорошо", — заверила Губанова.
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Она также отметила, что еще одной проблемой является износ теплосетей, но этот вопрос решается коммунальщиками муниципалитетов.
"Что касается сетей — они, конечно, изношены. Но коммунальные предприятия муниципалитетов вовремя реагируют на порывы, ремонтируют. Также дополнительно к бригадам муниципалитетов регионами-шефами сформированы аварийные бригады. Регионы-шефы очень хорошо помогают, поставляют коммунальную технику, спасибо им за это", — рассказала Губанова.
И.о. министра также отметила, что в планах на следующий год стоит ремонт и перекладка наиболее проблемных участков теплосетей и ремонт котельных.
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"Вступим во все федеральные программы. Начнем капитальный ремонт котельных. За один год не успеем все сделать, но распишем программу пятилетнюю и будем производить ремонт", — заверила Губанова.
Кроме того, она добавила, что льготные категории граждан бесплатно обеспечивают твердым бытовым топливом, поэтому в домах региона в этом году будет тепло.
"Льготным топливом обеспечивают особые категории граждан. Администрация региона поставляет им уголь бесплатно", — сообщила Губанова.
 
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