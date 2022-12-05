https://crimea.ria.ru/20221205/budet-li-teplo-v-domakh-zaporozhskoy-oblasti-etoy-zimoy--otvet-vlastey-1125679343.html

Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей

Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Будет ли тепло в домах Запорожской области этой зимой — ответ властей

Запорожская область готова к отопительному сезону на 98 процентов: в социальных объектах установлены модульные котельные, а особые категории граждан обеспечены... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T07:03

2022-12-05T07:03

2022-12-05T07:03

запорожская область

новые регионы россии

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запорожская область готова к отопительному сезону на 98 процентов: в социальных объектах установлены модульные котельные, а особые категории граждан обеспечены льготным топливом. Об этом РИА Новости Крым рассказала и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.Она также отметила, что еще одной проблемой является износ теплосетей, но этот вопрос решается коммунальщиками муниципалитетов."Что касается сетей — они, конечно, изношены. Но коммунальные предприятия муниципалитетов вовремя реагируют на порывы, ремонтируют. Также дополнительно к бригадам муниципалитетов регионами-шефами сформированы аварийные бригады. Регионы-шефы очень хорошо помогают, поставляют коммунальную технику, спасибо им за это", — рассказала Губанова.И.о. министра также отметила, что в планах на следующий год стоит ремонт и перекладка наиболее проблемных участков теплосетей и ремонт котельных.Кроме того, она добавила, что льготные категории граждан бесплатно обеспечивают твердым бытовым топливом, поэтому в домах региона в этом году будет тепло."Льготным топливом обеспечивают особые категории граждан. Администрация региона поставляет им уголь бесплатно", — сообщила Губанова.

https://crimea.ria.ru/20221204/kak-remontiruyut-transportnye-koridory-v-krym-1125673171.html

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, общество