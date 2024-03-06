https://crimea.ria.ru/20240306/turpotok-na-yug-rossii-vyrastet-vdvoe-k-2030-godu--minekonomrazvitiya-1135469048.html
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
Количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:10
2024-03-06T19:10
2024-03-06T19:21
максим решетников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.Решетников также отметил большой потенциал для увеличения объемов перевалки грузов в портах региона. По его словам, к 2030 году прогнозируется рост этого показателя до 363 млн тонн, прежде всего, за счет портов Новороссийск и Тамань. При этом инвесторы заявляют о планах дополнительно увеличить мощности еще на 40 млн тонн к 2030 году, добавил он.Говоря о функционировании свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Решетников отметил, что ее резидентами уже стали более 70 предприятий. Он планируют вложить 40 млрд рублей и создать 5 тысяч рабочих мест.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на побережье Черного и Азовского морей планируется строительство современных курортов в рамках масштабного проекта "Курорты пяти морей". Его реализация увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год.
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Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
Решетников прогнозирует двукратный рост турпотока на Юг России к 2030 году
19:10 06.03.2024 (обновлено: 19:21 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.
"Продолжится спрос на поездки на Юг. К 2030 году число турпоездок увеличится в два раза с учетом новых регионов, а значит, вырастет пассажирский трафик и на железной дороге, и на автомобильной дороге", - сказал министр.
Решетников также отметил большой потенциал для увеличения объемов перевалки грузов в портах региона. По его словам, к 2030 году прогнозируется рост этого показателя до 363 млн тонн, прежде всего, за счет портов Новороссийск и Тамань. При этом инвесторы заявляют о планах дополнительно увеличить мощности еще на 40 млн тонн к 2030 году, добавил он.
Говоря о функционировании свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Решетников отметил, что ее резидентами уже стали более 70 предприятий. Он планируют вложить 40 млрд рублей и создать 5 тысяч рабочих мест.
Президент России Владимир Путин ранее заявил
, что на побережье Черного и Азовского морей планируется строительство современных курортов в рамках масштабного проекта "Курорты пяти морей". Его реализация увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год.