Рейтинг@Mail.ru
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240306/turpotok-na-yug-rossii-vyrastet-vdvoe-k-2030-godu--minekonomrazvitiya-1135469048.html
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
Количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:10
2024-03-06T19:21
максим решетников
минэкономразвития россии
россия
туризм
общество
новости
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a981360c957eed2354fb721778f1850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.Решетников также отметил большой потенциал для увеличения объемов перевалки грузов в портах региона. По его словам, к 2030 году прогнозируется рост этого показателя до 363 млн тонн, прежде всего, за счет портов Новороссийск и Тамань. При этом инвесторы заявляют о планах дополнительно увеличить мощности еще на 40 млн тонн к 2030 году, добавил он.Говоря о функционировании свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Решетников отметил, что ее резидентами уже стали более 70 предприятий. Он планируют вложить 40 млрд рублей и создать 5 тысяч рабочих мест.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на побережье Черного и Азовского морей планируется строительство современных курортов в рамках масштабного проекта "Курорты пяти морей". Его реализация увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год.
https://crimea.ria.ru/20240306/khusnullin-predlozhit-stroit-ochistnye-na-azovskom-more-1135468882.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_926a3d450231b13c0dbb3044c5476928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим решетников, минэкономразвития россии, россия, туризм, общество, новости, владимир путин (политик)
Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития

Решетников прогнозирует двукратный рост турпотока на Юг России к 2030 году

19:10 06.03.2024 (обновлено: 19:21 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ аэропорту. Архивное фото
В аэропорту. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.
"Продолжится спрос на поездки на Юг. К 2030 году число турпоездок увеличится в два раза с учетом новых регионов, а значит, вырастет пассажирский трафик и на железной дороге, и на автомобильной дороге", - сказал министр.
Решетников также отметил большой потенциал для увеличения объемов перевалки грузов в портах региона. По его словам, к 2030 году прогнозируется рост этого показателя до 363 млн тонн, прежде всего, за счет портов Новороссийск и Тамань. При этом инвесторы заявляют о планах дополнительно увеличить мощности еще на 40 млн тонн к 2030 году, добавил он.
Говоря о функционировании свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Решетников отметил, что ее резидентами уже стали более 70 предприятий. Он планируют вложить 40 млрд рублей и создать 5 тысяч рабочих мест.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на побережье Черного и Азовского морей планируется строительство современных курортов в рамках масштабного проекта "Курорты пяти морей". Его реализация увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год.
Очистные сооружения в Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
19:03
Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
 
Максим РешетниковМинэкономразвития РоссииРоссияТуризмОбществоНовостиВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:25Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
21:07Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе
20:53На Кубани запретили посещать леса до конца марта
20:39Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома
20:18Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма
20:16Живопись и керамика – дело семейное: история династии крымских мастеров
20:02РНКБ и сеть магазинов "ПУД" начнут доставлять продукты на дом
19:54Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма
19:45В ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистов
19:45Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе
19:32Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
19:24Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
19:10Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
19:03Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
19:03Хуснуллин предложить строить очистные на Азовском море
18:57Путин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов
18:56Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпион
18:49На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
18:35Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь
18:34Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
Лента новостейМолния