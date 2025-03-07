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Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Атака БПЛА отражена в Ростовской области - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Атака БПЛА отражена в Ростовской области

В Ростовской области российские силы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T07:26

2025-03-07T07:26

2025-03-07T07:26

министерство обороны рф

ростовская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность республики крым и севастополя

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области российские силы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По информации врио губернатора, которые ссылается на оперативные службы, пострадавших и разрушений на земле нет.Минувшей ночью военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.Затем власти сообщили о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных над акваторией Черного моря, которые намеревались ударить по Севастополю.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра – СальдоМассированный удар по Ростовской области – после атаки горит нефтепроводПожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ростовская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, юрий слюсарь