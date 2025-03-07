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Атака БПЛА отражена в Ростовской области
Атака БПЛА отражена в Ростовской области - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Атака БПЛА отражена в Ростовской области
В Ростовской области российские силы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T07:26
2025-03-07T07:26
2025-03-07T07:26
министерство обороны рф
ростовская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области российские силы ПВО отразили атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По информации врио губернатора, которые ссылается на оперативные службы, пострадавших и разрушений на земле нет.Минувшей ночью военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.Затем власти сообщили о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных над акваторией Черного моря, которые намеревались ударить по Севастополю.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра – СальдоМассированный удар по Ростовской области – после атаки горит нефтепроводПожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, ростовская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, юрий слюсарь
Атака БПЛА отражена в Ростовской области
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Ростовской области