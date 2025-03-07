https://crimea.ria.ru/20250307/iz-kryma-v-kitay-vpervye-povezut-pechene-i-soki-1144712117.html

Из Крыма в Китай впервые повезут печенье и соки

Из Крыма в Китай впервые повезут печенье и соки - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Из Крыма в Китай впервые повезут печенье и соки

Крымский производитель кондитерских изделий впервые заключил контракт с Китаем на экспорт своей продукции, также заключены два контакта на экспорт консервации и РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T09:05

2025-03-07T09:05

2025-03-07T09:05

радио "спутник в крыму"

крым

новости крыма

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экспорт

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крымский бизнес

ксения слуцкая

производство в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымский производитель кондитерских изделий впервые заключил контракт с Китаем на экспорт своей продукции, также заключены два контакта на экспорт консервации и соков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксения Слуцкая.Прежде чем заключить контракт, китайская делегация приезжала в Крым, посетила предприятие, уточнила Слуцкая, отметив тенденцию по наращиванию взаимодействия с данным регионом.Крымская косметика также идет на экспорт – чаще всего в страны СНГ и Ближнего зарубежья, добавила она.По линии центра поддержки экспорта малый и средний крымский бизнес экспортирует свои товары в 15 стран мира. По словам Слуцкой, какого-то колоссального расширения географии нет. При этом, "можно сказать, что есть тенденция на увеличение оборота и товарной номенклатуры" по тем странам, с которым уже налажено взаимодействие.В прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым экспортирует собственную продукцию в Белоруссию, Армению, Сирию и Китай, также развивает торговое сотрудничество со странами Латинской Америки. Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%, сообщал в октябре 2024 года глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесомВ России запретили экспорт бензина для непроизводителейПошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвое

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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