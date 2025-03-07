Из Крыма в Китай впервые повезут печенье и соки
Крым экспортирует свои товары в 15 стран мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымский производитель кондитерских изделий впервые заключил контракт с Китаем на экспорт своей продукции, также заключены два контакта на экспорт консервации и соков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксения Слуцкая.
"В конце 2024 года мы организовали бизнес-миссию и посетили Китай. По итогу бизнес-миссии один наш производитель в сфере консервации и соков заключил два экспортных контракта, отгрузили пробную партию. И в настоящий момент наш производитель кондитерских изделий также заключает контракт с Китаем. Это вообще первый такой опыт", - рассказала Слуцкая, уточнив, что что из Крыма в Китай повезут печенье особой рецептуры.
Прежде чем заключить контракт, китайская делегация приезжала в Крым, посетила предприятие, уточнила Слуцкая, отметив тенденцию по наращиванию взаимодействия с данным регионом.
Крымская косметика также идет на экспорт – чаще всего в страны СНГ и Ближнего зарубежья, добавила она.
По линии центра поддержки экспорта малый и средний крымский бизнес экспортирует свои товары в 15 стран мира. По словам Слуцкой, какого-то колоссального расширения географии нет. При этом, "можно сказать, что есть тенденция на увеличение оборота и товарной номенклатуры" по тем странам, с которым уже налажено взаимодействие.
"На этот год у нас есть планы по расширению присутствия в Юго-Восточной Азии, Вьетнаме, Ближнем Востоке — это Оман, в Северной Африке – это Марокко. И очень бы хотелось все-таки посетить Индию и Индонезию", - поделилась планами директор Центра поддержки экспорта Крыма.
В прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым экспортирует собственную продукцию в Белоруссию, Армению, Сирию и Китай, также развивает торговое сотрудничество со странами Латинской Америки.
Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%, сообщал в октябре 2024 года глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".
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