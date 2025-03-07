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"Расходятся краями": эксперт оценил отношения США и Китая

"Расходятся краями": эксперт оценил отношения США и Китая - РИА Новости Крым, 07.03.2025

"Расходятся краями": эксперт оценил отношения США и Китая

Президент США Дональд Трамп не намерен вступать в войну с Китаем и не ведет с ним торговых войн. Наоборот, последние события говорят о том, что взаимовыгодные... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T06:02

2025-03-07T06:02

2025-03-07T06:02

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вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не намерен вступать в войну с Китаем и не ведет с ним торговых войн. Наоборот, последние события говорят о том, что взаимовыгодные договоренности между странами уже заключены, они "расходятся краями", и каждая получит желаемое. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, поднятие США пошлин на китайские товары не означает торговой войны.В США ситуация очень сложная: ВВП страны по потребительскому спросу сегодня составляет 16%, тогда как у Китая 19%. На третьем месте - Индия, на четвертом - Россия, и Трамп понимает, что договариваться нужно с теми, у кого высокий "ВВП, а не дутые рейтинги и самомнение", отметил эксперт.Так, по его мнению, об истинных планах в рамках негласного соглашения США и Китая свидетельствует покупка двух глубоководных портов, которые принадлежали гонконгской компании под государственным контролем Китая в Панамском канале.Еще один важный факт – решение тайваньской компании микроэлектроники по производству чипов и полупроводников инвестировать свыше 100 млрд долларов в строительство соответствующих производств на территории США. Это уже второй крупный инвестиционный проект – несколько лет назад, также при правлении Трампа, на эти же цели было потрачено 65 млрд, напомнил Колесниченко."Все это говорит о том, что они расходятся краями. Закончили тему с Панамским каналом. В свою очередь, у Китая "появляется шанс реализовать свою программу до 2030 года чтобы Тайвань стал составной частью КНР без какой-либо войны",– сказал Колесниченко.О том, что все движется именно по такому сценарию, свидетельствует и тот факт, что на начавшемся еще вчера Всекитайском собрании народных представителей (Съезд народных депутатов) "ничего не говорилось против США", добавил он.Ранее сообщалось, что Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию в связи с очередным повышением американских пошлин на свои товары, обвинив Америку в нарушении правил ВТО, а также внес 15 компаний Соединенных Штатов в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, китай, политика, мнения, вадим колесниченко