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Удары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областях - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Удары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областях
Удары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областях - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Удары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областях
ВС РФ наносят массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины. Нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где базируются... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T08:42
2025-03-07T08:42
новости
украина
удары по украине
армия и флот
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ВС РФ наносят массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины. Нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где базируются истребители F-16. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ивано-Франковск &lt;...&gt;. Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе F-16", - рассказал он.Также, как сообщают украинские власти и СМИ, серия взрывов и пожаров произошла в Харькове, Одессе, Тернополе, а также в Винницкой, Полтавской, Запорожской областях в ночь на пятницу. Массированные ракетные удары наносятся по энергетическим и газовым объектам Украины.Взрывы в Харькове и на ЗапорожьеМощный взрыв прогремел пятницу в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.Уточняется, что взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.По информации главы Запорожской военно-гражданской администрации Ивана Федорова, за сутки по региону было нанесено 424 удара.Взрывы в Винницкой и Полтавской областяхТакже звуки взрывов были слышны в пятницу в Винницкой и Полтавской областях. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Винницкая область, сообщают о взрывах", - пишет Telegram-канал издания.Аналогичное сообщение было опубликовано и о взрывах на Полтавщине.Тернополь в темноте и взрывы в ОдессеКроме того, отдельные районы Тернополя оказалась обесточены на фоне сообщений о взрывах в регионе. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН."Часть Тернополя без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Кроме того, минувшей ночью о пожарах на фоне взрывов сообщал и мэр Одессы Олег Кипер. По его информации, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.Энергосистема Украины под ударомКак сообщил в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко, по энергетическим и газовым объектам страны сейчас наносятся массированные ракетные удары.Ситуация в энергосистеме страны может меняться, предупредил Галущенко.Накануне в Минобороны сообщали, что вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность ВСУ.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прогремела серия мощных взрывовВ Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктураУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
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новости, украина, удары по украине, армия и флот, новости сво
Удары по Украине: разбит аэродром с F-16 энергообъекты в шести областях

ВС РФ наносят массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины

08:42 07.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. ВС РФ наносят массированные ракетные удары по энергетическим и газовым объектам Украины. Нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковске, где базируются истребители F-16. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ивано-Франковск <...>. Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолеты, в том числе F-16", - рассказал он.
Также, как сообщают украинские власти и СМИ, серия взрывов и пожаров произошла в Харькове, Одессе, Тернополе, а также в Винницкой, Полтавской, Запорожской областях в ночь на пятницу. Массированные ракетные удары наносятся по энергетическим и газовым объектам Украины.

Взрывы в Харькове и на Запорожье

Мощный взрыв прогремел пятницу в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Уточняется, что взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны", - написал он в своем Telegram-канале. Немногим позже он также уточнил, что зафиксировано попадание в Киевском районе города.
По информации главы Запорожской военно-гражданской администрации Ивана Федорова, за сутки по региону было нанесено 424 удара.

Взрывы в Винницкой и Полтавской областях

Также звуки взрывов были слышны в пятницу в Винницкой и Полтавской областях. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Винницкая область, сообщают о взрывах", - пишет Telegram-канал издания.
Аналогичное сообщение было опубликовано и о взрывах на Полтавщине.

Тернополь в темноте и взрывы в Одессе

Кроме того, отдельные районы Тернополя оказалась обесточены на фоне сообщений о взрывах в регионе. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
"Часть Тернополя без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Кроме того, минувшей ночью о пожарах на фоне взрывов сообщал и мэр Одессы Олег Кипер. По его информации, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры.

Энергосистема Украины под ударом

Как сообщил в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко, по энергетическим и газовым объектам страны сейчас наносятся массированные ракетные удары.
"Снова под массированным ракетно-дроновым ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", - приводит его слова Telegram-канал министерства энергетики Украины.
Ситуация в энергосистеме страны может меняться, предупредил Галущенко.
Накануне в Минобороны сообщали, что вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по военным аэродромам, складам хранения беспилотников и электроподстанции, обеспечивавшей деятельность ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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