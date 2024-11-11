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Еще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Еще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области
Еще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Еще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области
Российские военные уничтожили в Курской области еще 300 боевиков ВСУ и вражеские вооружения, отразив шесть провальных контратак врага, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T15:29
2024-11-11T15:29
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Курской области еще 300 боевиков ВСУ и вражеские вооружения, отразив шесть провальных контратак врага, сообщает в понедельник Минобороны России.В том числе до 70 человек убитыми и ранеными, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль ВСУ потеряли в шести контратаках противника в направлении Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановки.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в различных районах. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31390 военнослужащих, 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и техникеАрмия России освободила населенный пункт Колесниковка под ХарьковомНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Еще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили еще 300 боевиков

15:29 11.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Курской области еще 300 боевиков ВСУ и вражеские вооружения, отразив шесть провальных контратак врага, сообщает в понедельник Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", – сказано в сообщении.

В том числе до 70 человек убитыми и ранеными, танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль ВСУ потеряли в шести контратаках противника в направлении Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в различных районах. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31390 военнослужащих, 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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