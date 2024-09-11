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Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис
Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис
Стратегический авианосец США в лице Дональда Трампа разбился о скалу Камала Харрис. Такой метафорой в эфире радио "Спутник в Крыму" оценил итоги первого раунда... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T14:41
2024-09-11T14:54
радио "спутник в крыму"
сша
выборы
выборы президента сша
политика
в мире
александр гусев
мнения
дональд трамп
камала харрис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Стратегический авианосец США в лице Дональда Трампа разбился о скалу Камала Харрис. Такой метафорой в эфире радио "Спутник в Крыму" оценил итоги первого раунда публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Америки доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Дональд Трамп в очередной раз пообещал в случае избрания организовать переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. Харрис пообещала США самую смертоносную армию.По словам Гусева, экспресс-анализ первого тура показал, что "Дональд Трамп не выиграл эти дебаты, а Камала Харрис не проиграла". При этом свежие социальные опросы американцев в разных штатах уже показывают, что она даже вырывается вперед.По его мнению, Харрис "в целом вела себя очень достойно, чего многие не ожидали, думая, что она растеряется", так как не имеет опыта в дебатах и крайне мало выступала публично."Сразу же бросилось в глаза, что Харрис подошла к Трампу и протянула ему руку, чего не было при дебатах с действующим президентом США Джо Байденом – они даже не смотрели друг на друга. И это сказалось на отношении очень многих американцев к ней", – сказал Гусев.Теперь сказать, что Харрис не представляет угрозы для Трампа, как полагали многие, особенно республиканцы, и что Трамп выиграет с явным преимуществом, уже нельзя, считает Гусев.При этом даже если Трамп вырвется вперед, его нынешние заявления о том, что он завершит конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность, не более чем "большой оптимизм", считает эксперт."Напомню, что выборы президента США назначены на 5 ноября, а инаугурация - на 20 января. Это во-первых. Во-вторых, я полагаю, что он не очень владеет ситуацией, поскольку на этот процесс влияет много факторов", – сказал Гусев.Самое главное, подчеркивает политолог, важно теперь учитывать не только неизменную позицию России и условия киевского режима, но и события последних недель, то есть действия ВСУ в Курской области, операции украинских ДРГ в российском приграничье и регулярные обстрелы со стороны боевиков. А также то, что для Трампа Украина не является проблемой номер один – "у него есть другие поважнее, внутренние".В Кремле 11 сентября заявили, что решение о предоставлении Киеву разрешения бить по России дальнобойным оружием США и Великобритании уже принято. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дебаты Трампа и Харрис: главные заявленияСША провоцируют гонку вооружений – ПутинРешение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
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сша, выборы, выборы президента сша, политика, в мире, александр гусев, мнения, дональд трамп, камала харрис
Авианосец США разбился о скалу: политолог о дебатах Трампа и Харрис

Харрис вырвалась вперед в социальных опросах после дебатов с Трампом – политолог

14:41 11.09.2024 (обновлено: 14:54 11.09.2024)
 
© AP Photo Alex BrandonДебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Стратегический авианосец США в лице Дональда Трампа разбился о скалу Камала Харрис. Такой метафорой в эфире радио "Спутник в Крыму" оценил итоги первого раунда публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Америки доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В США прошел первый раунд публичных предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Дональд Трамп в очередной раз пообещал в случае избрания организовать переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. Харрис пообещала США самую смертоносную армию.
По словам Гусева, экспресс-анализ первого тура показал, что "Дональд Трамп не выиграл эти дебаты, а Камала Харрис не проиграла". При этом свежие социальные опросы американцев в разных штатах уже показывают, что она даже вырывается вперед.

"Если до дебатов соотношение было примерно в 1% – Трампу отдавали 47% голосов, а 46% поддерживали Харрис, то сейчас ситуация достаточно резко поменялась: примерно 47% у Харрис и 41% – у Трампа. И это довольно серьезно", – прокомментировал Гусев.

По его мнению, Харрис "в целом вела себя очень достойно, чего многие не ожидали, думая, что она растеряется", так как не имеет опыта в дебатах и крайне мало выступала публично.
"Сразу же бросилось в глаза, что Харрис подошла к Трампу и протянула ему руку, чего не было при дебатах с действующим президентом США Джо Байденом – они даже не смотрели друг на друга. И это сказалось на отношении очень многих американцев к ней", – сказал Гусев.
Теперь сказать, что Харрис не представляет угрозы для Трампа, как полагали многие, особенно республиканцы, и что Трамп выиграет с явным преимуществом, уже нельзя, считает Гусев.
"Если говорить образно, то американский стратегический авианосец под именем Дональд Трамп разбился о скалу Камала Харрис. И еще непонятно, победит он или нет", – резюмировал политолог.
При этом даже если Трамп вырвется вперед, его нынешние заявления о том, что он завершит конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность, не более чем "большой оптимизм", считает эксперт.
"Напомню, что выборы президента США назначены на 5 ноября, а инаугурация - на 20 января. Это во-первых. Во-вторых, я полагаю, что он не очень владеет ситуацией, поскольку на этот процесс влияет много факторов", – сказал Гусев.
Самое главное, подчеркивает политолог, важно теперь учитывать не только неизменную позицию России и условия киевского режима, но и события последних недель, то есть действия ВСУ в Курской области, операции украинских ДРГ в российском приграничье и регулярные обстрелы со стороны боевиков. А также то, что для Трампа Украина не является проблемой номер один – "у него есть другие поважнее, внутренние".
В Кремле 11 сентября заявили, что решение о предоставлении Киеву разрешения бить по России дальнобойным оружием США и Великобритании уже принято.
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