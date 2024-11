https://crimea.ria.ru/20241106/vybory-prezidenta-v-ssha-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1141637605.html

Выборы президента в США: что известно к этому часу

Букмекеры оценивают шансы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США выше 93%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Букмекеры оценивают шансы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США выше 93%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-платформу Polymarket.Ранее букмекеры этого же сервиса говорили о том, что вероятность победы Трампа в гонке – 71,1%.По данным сервиса, вероятность, что Трамп станет президентом США, оценивается букмекерами в 93,1% против 6,6% у его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис. Кроме того, у Трампа выше шансы во всех семи колеблющихся штатах: 94% в Аризоне, 98% в Джорджии, 99% в Северной Каролине, 85% в Неваде, 85% в Пенсильвании, 94% в Висконсине и 92% в Мичигане.В США исход президентских выборов определяют не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого региона пропорционально численности населения и варьирует от трех до 55. Если кандидата поддержат свыше 50% жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски). Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.Как сообщает агентство Рейтер, к этому часу согласно прогнозам компании Edison Research, кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональда Трамп получит 211 голосов выборщиков, а лидер от демократов, вице-президент Камала Харрис – 145 голосов.В то же время, как свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс, у Трампа в "копилке" уже 230 голосов выборщиков, а у Харрис, согласно прогнозному расчету агентства, 187 голосов.Согласно прогнозу FOX NEWS Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков, получая 211 против 232.По мнению политического аналитика New York Times Нэйта Кона, Дональд Трамп имеет явное преимущество в президентской гонке.Для того, чтобы одержать победу, Камале Харрис нужно набрать лидирующее количество голосов во всех трех штатах. "Хотя остается еще много необработанных бюллетеней, промежуточные результаты показывают небольшое, но ощутимое преимущество Трампа", – добавил Кон.По данным Associated Press, Трамп сейчас лидирует в шести из семи колеблющихся штатов – Аризоне, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. В колеблющейся Пенсильвании, согласно данным агентства, у него 51,1%, в колеблющемся штате Джорджия после подсчета 90% голосов он продолжает лидировать. Кроме того, Трамп увеличил лидерство в Колеблющемся Висконсине до 50,9%, тогда как у Харрис – 47,7%.Также Трамп побеждает Харрис в штатах Айова, Монтана и Юта и лидирует в Миссури, отмечает агентство.В ключевом штате Аризона оба кандидата набирают по 49,6%, свидетельствуют данные Associated Press после подсчета 50% бюллетеней.При этом Харрис опережает Трампа в не ключевом для выборов штате Орегон, здесь она набирает уже 56% против 41,4%, прогнозирует NBC. Кроме того, пока она лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Associated Press. Также за Харрис активно голосуют в Колорадо – пока в этом штате у нее 55,7%, а у Трампа 42,2%, пишет Associated Press.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и ХаррисЧто изменится для России после выборов президента США – Медведев"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

2024

Новости

