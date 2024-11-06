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При взрыве газа под Воронежем увеличилось число раненых – введен режим ЧС

При взрыве газа под Воронежем увеличилось число раненых – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 06.11.2024

При взрыве газа под Воронежем увеличилось число раненых – введен режим ЧС

Увеличилось число раненых из-за взрыва газа в девятиэтажке в Воронежской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T08:02

2024-11-06T08:02

2024-11-06T08:02

воронежская область

александр гусев

новости

происшествия

скорая помощь

пожар

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Увеличилось число раненых из-за взрыва газа в девятиэтажке в Воронежской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.Для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации, подчеркнул губернатор.О взрыве газа в Нововоронеже стало известно ранее в среду. По информации Александра Гусева, погибла женщина. Были эвакуированы жители одного подъезда девятиэтажного дома. Для них организован пункт временного размещения.В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под ТамбовомПри взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, новости, происшествия, скорая помощь, пожар, газ