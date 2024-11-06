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Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму
Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели 13-летнего подростка на трансформаторной подстанции в... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T10:11
2024-11-06T10:19
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
дети
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели 13-летнего подростка на трансформаторной подстанции в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ."В Кировском районе Республики Крым 13-летний мальчик погиб от удара током на трансформаторной подстанции, которая находилась в открытом доступе", - напомнили в ведомстве.Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Быкову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.4 ноября в помещении трансформаторной подстанции села Кринички Кировского района от удара током погиб 13-летний мальчик. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. Будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.Ранее в Судаке было возбуждено уголовное дело по факту гибели в трансформаторной подстанции 17-летнего юноши.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить делоБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
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Новости
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дети, происшествия, крым, новости крыма
Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму

Главе СК доложат о ходе расследования гибели подростка от удара током в Крыму

10:11 06.11.2024 (обновлено: 10:19 06.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели 13-летнего подростка на трансформаторной подстанции в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Кировском районе Республики Крым 13-летний мальчик погиб от удара током на трансформаторной подстанции, которая находилась в открытом доступе", - напомнили в ведомстве.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Быкову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
4 ноября в помещении трансформаторной подстанции села Кринички Кировского района от удара током погиб 13-летний мальчик. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. Будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.
Ранее в Судаке было возбуждено уголовное дело по факту гибели в трансформаторной подстанции 17-летнего юноши.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкиндетиПроисшествияКрымНовости Крыма
 
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