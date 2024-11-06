https://crimea.ria.ru/20241106/bastrykinu-dolozhat-o-rassledovanii-gibeli-podrostka-v-krymu-1141640542.html

Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму

Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели 13-летнего подростка на трансформаторной подстанции в... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T10:11

2024-11-06T10:11

2024-11-06T10:19

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

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происшествия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели 13-летнего подростка на трансформаторной подстанции в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ."В Кировском районе Республики Крым 13-летний мальчик погиб от удара током на трансформаторной подстанции, которая находилась в открытом доступе", - напомнили в ведомстве.Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Быкову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.4 ноября в помещении трансформаторной подстанции села Кринички Кировского района от удара током погиб 13-летний мальчик. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. Будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.Ранее в Судаке было возбуждено уголовное дело по факту гибели в трансформаторной подстанции 17-летнего юноши.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить делоБастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в КрымуРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дети, происшествия, крым, новости крыма