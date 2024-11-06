https://crimea.ria.ru/20241106/v-krymu-chislo-zhelayuschikh-sdat-normativy-gto-vyroslo-v-65-raz-1141640905.html

В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз

В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз

Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T10:25

2024-11-06T10:25

2024-11-06T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В этом году сборная Крыма впервые стала победителем финала IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО "Игры ГТО" в Сочи, напомнил глава республики и подчеркнул, что работа по привлечению крымчан к сдаче нормативов ГТО будет продолжаться."Это и рекламные кампании, и проведение фестивалей ГТО на региональном и муниципальном уровнях, и внедрение комплекса в образовательных учреждениях", - пояснил он.Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых. За счет средств республиканского бюджета в соревнованиях поучаствовали более 23,3 тысячи спортсменов - члены команд по 94 видам спорта из 106 аккредитованных.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью нацпроекта "Демография" на период 2019-2030 гг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в КрымуШкольников могут обязать сдавать ГТОМинистр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гто, сергей аксенов, крым, новости крыма, спорт, общество