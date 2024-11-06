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В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз
В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз
Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T10:25
2024-11-06T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В этом году сборная Крыма впервые стала победителем финала IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО "Игры ГТО" в Сочи, напомнил глава республики и подчеркнул, что работа по привлечению крымчан к сдаче нормативов ГТО будет продолжаться."Это и рекламные кампании, и проведение фестивалей ГТО на региональном и муниципальном уровнях, и внедрение комплекса в образовательных учреждениях", - пояснил он.Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых. За счет средств республиканского бюджета в соревнованиях поучаствовали более 23,3 тысячи спортсменов - члены команд по 94 видам спорта из 106 аккредитованных.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью нацпроекта "Демография" на период 2019-2030 гг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновники сменили деловые костюмы на спортивные: фестиваль ГТО в КрымуШкольников могут обязать сдавать ГТОМинистр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
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гто, сергей аксенов, крым, новости крыма, спорт, общество
В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз

Более 72 тысяч крымчан сдали нормативы ГТО - Аксенов

10:25 06.11.2024 (обновлено: 10:49 06.11.2024)
 
© РИА Новости КрымГТО в Крыму
ГТО в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В автоматической идентификационной системе ГТО зарегистрировано более 243 тысяч человек, что в 65 раз больше аналогичного показателя 2016 года. Более 72,3 тысячи крымчан уже сдали соответствующие нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В этом году сборная Крыма впервые стала победителем финала IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО "Игры ГТО" в Сочи, напомнил глава республики и подчеркнул, что работа по привлечению крымчан к сдаче нормативов ГТО будет продолжаться.
"Это и рекламные кампании, и проведение фестивалей ГТО на региональном и муниципальном уровнях, и внедрение комплекса в образовательных учреждениях", - пояснил он.
Кроме того, Аксенов отметил высокие результаты крымских спортсменов. В текущем году на соревнования разного уровня завоевано1143 медали, в том числе 384 золотых, 376 серебряных, 383 бронзовых. За счет средств республиканского бюджета в соревнованиях поучаствовали более 23,3 тысячи спортсменов - члены команд по 94 видам спорта из 106 аккредитованных.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью нацпроекта "Демография" на период 2019-2030 гг.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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