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Школьников могут обязать сдавать ГТО - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Школьников могут обязать сдавать ГТО
Школьников могут обязать сдавать ГТО - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Школьников могут обязать сдавать ГТО
В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной. С инициативой выступил депутат ГД Сергей Колунов (ЕР). Свои предложения он... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T19:03
2024-01-08T19:03
спорт
гто
закон и право
государственная дума рф
образование в россии
министерство просвещения россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной. С инициативой выступил депутат ГД Сергей Колунов (ЕР). Свои предложения он уже направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову. "Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету (физкультуре - ред.) обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья ... На основании изложенного прошу Вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу", - следует из текста обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. По словам автора инициативы, именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время, когда нормы ГТО сдавали миллионы людей. Колунов считает, что принятие инициативы поспособствует укреплению здоровья и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. В то же время член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман подчеркнул, что требование затронет не только к учеников, но и к учителей, и школьным врачей. "Есть смысл заняться организацией физической культуры в школе таким образом, чтобы эти самые нормы ГТО мог сдать практически каждый ... это требует серьезной реорганизации и школьной физкультуры, и школьной медицины", - сказал он в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Справочно: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью нацпроекта "Демография" на период 2019-2030 гг.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спорт становится нормой жизни в КрымуОтличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУНовые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
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РИА Новости Крым
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спорт, гто, закон и право, государственная дума рф, образование в россии, министерство просвещения россии
Школьников могут обязать сдавать ГТО

В Госдуме вынесли предложение об обязательном ГТО для школьников

19:03 08.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Варенков / Перейти в фотобанкСдача норм ГТО школьниками
Сдача норм ГТО школьниками - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Андрей Варенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной. С инициативой выступил депутат ГД Сергей Колунов (ЕР). Свои предложения он уже направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
"Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету (физкультуре - ред.) обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья ... На основании изложенного прошу Вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу", - следует из текста обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По словам автора инициативы, именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время, когда нормы ГТО сдавали миллионы людей. Колунов считает, что принятие инициативы поспособствует укреплению здоровья и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
В то же время член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман подчеркнул, что требование затронет не только к учеников, но и к учителей, и школьным врачей. "Есть смысл заняться организацией физической культуры в школе таким образом, чтобы эти самые нормы ГТО мог сдать практически каждый ... это требует серьезной реорганизации и школьной физкультуры, и школьной медицины", - сказал он в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Справочно: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, является частью нацпроекта "Демография" на период 2019-2030 гг.
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