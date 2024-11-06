https://crimea.ria.ru/20241106/chast-sevastopolya-v-sredu-ostanetsya-bez-sveta---adresa-1141630659.html

Часть Севастополя в среду останется без света

Часть Севастополя в среду останется без света - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Часть Севастополя в среду останется без света

Часть Севастополя и пригород в среду останется без электричества из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T06:37

2024-11-06T06:37

2024-11-06T07:11

севастополь

севастопольэнерго

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жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и пригород в среду останется без электричества из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 13 часов света не будет по улицам 5-ой Бастионной, Адмирала Октябрьского, Пожарова и на площади Восставших.В период с 9.00 до 17.00 полуторачасовые отключения затронут жителей улиц Кавказской, Станюковича, Тамансккой, Танкистов, Драчука, Волжской, Оранжерейной, Цветочная, Цыгановке, Южной, Бориса Шейнина, Колодкина, Артиллеристов, Каспийской и в одноименном проезде.В это же время электричество выключат в селе Орлином по улицам Широкая, Строительная, Вишневая, Полевая, на территории садового товарищества "Нива" и "Красный Октябрь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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