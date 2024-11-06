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Часть Севастополя в среду останется без света - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Часть Севастополя в среду останется без света
Часть Севастополя в среду останется без света - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Часть Севастополя в среду останется без света
Часть Севастополя и пригород в среду останется без электричества из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T06:37
2024-11-06T07:11
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и пригород в среду останется без электричества из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 13 часов света не будет по улицам 5-ой Бастионной, Адмирала Октябрьского, Пожарова и на площади Восставших.В период с 9.00 до 17.00 полуторачасовые отключения затронут жителей улиц Кавказской, Станюковича, Тамансккой, Танкистов, Драчука, Волжской, Оранжерейной, Цветочная, Цыгановке, Южной, Бориса Шейнина, Колодкина, Артиллеристов, Каспийской и в одноименном проезде.В это же время электричество выключат в селе Орлином по улицам Широкая, Строительная, Вишневая, Полевая, на территории садового товарищества "Нива" и "Красный Октябрь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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Часть Севастополя в среду останется без света

Часть Севастополя и пригород в среду обесточат из-за работ на сетях

06:37 06.11.2024 (обновлено: 07:11 06.11.2024)
 
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ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и пригород в среду останется без электричества из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 9 до 13 часов света не будет по улицам 5-ой Бастионной, Адмирала Октябрьского, Пожарова и на площади Восставших.
В период с 9.00 до 17.00 полуторачасовые отключения затронут жителей улиц Кавказской, Станюковича, Тамансккой, Танкистов, Драчука, Волжской, Оранжерейной, Цветочная, Цыгановке, Южной, Бориса Шейнина, Колодкина, Артиллеристов, Каспийской и в одноименном проезде.
В это же время электричество выключат в селе Орлином по улицам Широкая, Строительная, Вишневая, Полевая, на территории садового товарищества "Нива" и "Красный Октябрь".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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