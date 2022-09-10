https://crimea.ria.ru/20220910/minoborony-peregruppiruet-voyska-v-rayonakh-balaklei-i-izyuma-1124466222.html
Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма
Войска в районах Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом в субботу заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T17:11
2022-09-10T17:11
2022-09-10T17:23
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Войска в районах Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.Уточняется, что для сохранения безопасности российских войск по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии."За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", - уточнили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html
https://crimea.ria.ru/20220910/v-belgorod-massovo-pribyvayut-bezhentsy-im-na-pomosch-priekhali-volontery-1124466069.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны приняло решение перегруппировать войска в Балаклее и Изюме для защиты Донбасса
17:11 10.09.2022 (обновлено: 17:23 10.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Войска в районах Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.
"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - сказано в сообщении.
Уточняется, что для сохранения безопасности российских войск по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.
"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", - уточнили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.