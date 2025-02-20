https://crimea.ria.ru/20250220/rossiyskie-voennye-gromyat-formirovaniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1144339841.html

Российские военные громят формирования ВСУ в Курской области

Российские военные громят формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Российские военные громят формирования ВСУ в Курской области

На курском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли более 160 боевиков и западную технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T15:10

2025-02-20T15:10

2025-02-20T15:10

курская область

министерство обороны рф

новости

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На курском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли более 160 боевиков и западную технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Бои шли в районах 11 населенных пунктов. Отражены четыре контратаки противника.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62200 военнослужащих, 373 танка, 279 боевых машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 боевых бронированных машин, 2096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения.Самые главное и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской областиРоссия вернула под контроль Свердликово в Курской областиВ живых остался один: новые факты преступлений ВСУ в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, министерство обороны рф, новости, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу