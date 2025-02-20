https://crimea.ria.ru/20250220/ssha-otkazalis-ot-formulirovki-agressor-v-otnoshenii-rossii-1144342705.html

США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России

США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России - РИА Новости Крым, 20.02.2025

США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России

Соединенные Штаты выступили против определения "агрессор" в отношении России в тексте нового коммюнике G7. Об этом сообщает газета Financial Times. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T16:43

2025-02-20T16:43

2025-02-20T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты выступили против определения "агрессор" в отношении России в тексте нового коммюнике G7. Об этом сообщает газета Financial Times.Ранее президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил журналистам, что Киеву пора отчитаться о том, как были потрачены выделенные в качестве помощи американские деньги. Он сказал, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.Накануне на своей странице в соцсети американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ТрампомВстреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоровОтход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, g7, новости, политика