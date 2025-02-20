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США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России
США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России - РИА Новости Крым, 20.02.2025
США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России
Соединенные Штаты выступили против определения "агрессор" в отношении России в тексте нового коммюнике G7. Об этом сообщает газета Financial Times. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T16:43
2025-02-20T16:43
2025-02-20T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты выступили против определения "агрессор" в отношении России в тексте нового коммюнике G7. Об этом сообщает газета Financial Times.Ранее президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил журналистам, что Киеву пора отчитаться о том, как были потрачены выделенные в качестве помощи американские деньги. Он сказал, что Россия имеет преимущество в переговорах по украинскому кейсу, поскольку контролирует значительную часть территорий, а также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.Накануне на своей странице в соцсети американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ТрампомВстреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоровОтход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
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россия, сша, g7, новости, политика
США отказались от формулировки "агрессор" в отношении России
США отказались называть "агрессором" РФ в новом коммюнике G7