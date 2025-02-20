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В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек
В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек
В Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибло два человека, еще восемь человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T15:37
2025-02-20T15:37
новости
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибло два человека, еще восемь человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.Семеро пострадавших доставлены на стационарное лечение в медучреждения, один человек от госпитализации отказался и получает медпомощь амбулаторно.Обстрелам также подверглись населенные пункты Новая Каховка и Новая Маячка, а результате чего повреждения получили пять автомобилей.Накануне в Новой Каховке было завершено восстановление газопровода низкого давления, который был перебит взрывом 15 февраля.Накануне, 19 февраля, под обстрелами ВСУ в городе Голая пристань Херсонской области погибли четыре человека и один получил ранения. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а в Новой Каховке был ранен мужчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человекаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек

В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли два человека и восемь получили ранения

15:37 20.02.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли два человека и восемь получили ранения
В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли два человека и восемь получили ранения
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибло два человека, еще восемь человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Алешках во дворе своего дома погибла женщина, в Голой Пристани убит мужчина. Еще восемь наших земляков получили ранения и травмы – четверо в Каховке (из них три женщины), трое в Алешках (две женщины) и один мужчина в Старой Збурьевке", – написал он.

Семеро пострадавших доставлены на стационарное лечение в медучреждения, один человек от госпитализации отказался и получает медпомощь амбулаторно.
Обстрелам также подверглись населенные пункты Новая Каховка и Новая Маячка, а результате чего повреждения получили пять автомобилей.
"Повреждения коммунальной инфраструктуры, нанесенные агрессивными действиями киевского режима, оперативно устраняются аварийными службами. В течение нескольких часов возобновлено электроснабжение сел Каиры и Заводовка Горностаевского округа, прекращенное из-за удара врага по электроподстанции", – рассказал глава региона.
Накануне в Новой Каховке было завершено восстановление газопровода низкого давления, который был перебит взрывом 15 февраля.
Накануне, 19 февраля, под обстрелами ВСУ в городе Голая пристань Херсонской области погибли четыре человека и один получил ранения. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а в Новой Каховке был ранен мужчина.
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НовостиХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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