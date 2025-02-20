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В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек

В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Херсонской области под обстрелами ВСУ погибли двое и ранены 8 человек

В Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибло два человека, еще восемь человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T15:37

2025-02-20T15:37

2025-02-20T15:37

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херсонская область

владимир сальдо

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины погибло два человека, еще восемь человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.Семеро пострадавших доставлены на стационарное лечение в медучреждения, один человек от госпитализации отказался и получает медпомощь амбулаторно.Обстрелам также подверглись населенные пункты Новая Каховка и Новая Маячка, а результате чего повреждения получили пять автомобилей.Накануне в Новой Каховке было завершено восстановление газопровода низкого давления, который был перебит взрывом 15 февраля.Накануне, 19 февраля, под обстрелами ВСУ в городе Голая пристань Херсонской области погибли четыре человека и один получил ранения. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а в Новой Каховке был ранен мужчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человекаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу