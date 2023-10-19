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Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов
Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов
Значительного повышения цен на стоматологические услуги в ближайшее время не произойдет, заверил корреспондента РИА Новости Крым главный внештатный... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T20:48
2023-10-19T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного повышения цен на стоматологические услуги в ближайшее время не произойдет, заверил корреспондента РИА Новости Крым главный внештатный специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Республики Крым Николай Ляхов. Информация о повышении стоимости на 30%, опубликованная сегодня в популярных Telegram-каналах, не соответствует действительности.Как возник переполохСведения о повышении расценок были опубликованы в популярном Telegram-канале, статья разошлась в интернете и даже попала во многие официальные СМИ. Сообщалось, что цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Это якобы связано с тем, что с рынка ушли иностранные поставщики, а запасы импортных материалов на складах закончились. Кроме того, подорожание объясняется повышением курса валют, санкциями и логистикой."Американская компания Dentsply, которая поставляла самые ходовые резинки для полировки пломб, запретила продавать товар со складов. Абсолютно всем поставщикам. Даже из старых запасов. Иначе, если надумают вернуться, пойдут в суд, - утверждают авторы публикации. - Также подорожают импланты. Швейцарский премиум-класс взлетит на 30%, корейские бюджетные варианты на 10–15%".Как утверждают авторы публикации, основную часть материалов на российский рынок поставляли иностранные компании. Кроме того, в России якобы не осталось анестезии без адреналина, которая необходима для беременных женщин и аллергиков.Что сказали в Стоматологической Ассоциации РоссииПрокомментировать ситуацию мы попросили президента Стоматологической Ассоциации России, профессора Андрея Яременко. По его словам, есть несколько проблем, которые могут способствовать росту цен на стоматологические услуги. В частности, во многих регионах страны на складах нет запасов стоматологических материалов.При этом профессор утверждает, что по многим группам товаров уже существуют достойные российские аналоги. Есть некоторые проблемы с анестезией – в России анестетики производит пока только один московский производитель. "Но пока есть импортные поставки", успокаивает президент Ассоциации.Главный стоматолог Крыма: доля импорта – всего 10-20%Главный внештатный специалист-стоматолог крымского минздрава успокаивает: слухи о количестве импортных материалов в стоматологии сильно преувеличены. Ситуация в Крыму, живущем в условиях санкций уже девять лет, сильно отличается от общероссийской.В качестве примера главный стоматолог Крыма приводит импланты: от использования дорогих швейцарских и корейских стоматологи давно отказались."Появился прекрасный российский производитель в Москве, который выпускает импланты очень высокого уровня. Их можно сравнить по качеству с самыми дорогими швейцарскими, и цена на них стабильна".Что касается анестезии, то и таких препаратов в Крыму есть запас на ближайшие полгода. Включая анестезию артикаинового ряда, которую используют для детей, беременных женщин и аллергиков, утверждает Николай Ляхов.С 2018 года услуги "государственных" стоматологов подорожали на 10-15%, резюмирует Николай Ляхов. Так что нет совершенно никаких предпосылок для того, чтобы за два месяца произошло подорожание больше, чем за последние пять лет."А частные клиники, если будут повышать цены, то просто не выдержат конкуренции с нашими государственными отделениями платных услуг. Поэтому если кто-то и повысит, то останется без пациентов", - утверждает эксперт."Я аплодирую нашим производителям!" - мнение частного стоматологаСтоматологи частной практики тоже не склонны бить тревогу. Да, подорожание будет, но не катастрофическое, говорит владелец частной стоматологической клиники и сам практикующий врач Максим Иванченко. Он утверждает, что стоимость многих стоматологических материалов либо комплектующих для их производства по-прежнему зависит от курса валют, поскольку их приобретают за валюту.Но вот материалы для коронок, пломб и протезирования Максим до сих пор использует только импортные."Наших отечественных аналогов достойного качества я пока не вижу. Но я вам так скажу, эти материалы импортируют во всем мире, кроме нескольких стран – Японии, США и Германии, где их производят. Там стоматологические технологии развивались десятилетиями, и есть фирмы, которые занимаются этим производством уже более ста лет. Конечно, с ними тягаться тяжело".По мнению владельца стоматологической клиники, отечественное производство медикаментов, материалов и оборудования для стоматологии было убито бесконтрольным экспортом. Россиянам оказалось проще экспортировать чужое, чем развивать свое."И вот только теперь эта индустрия начинает оживать и развиваться. И, например, анестетики и кровоостанавливающие препараты мы уже производим не хуже, чем на Западе. Оборудование производим сами и привозим из Китая, оно тоже во многом не хуже, а может, даже и лучше", - утверждает доктор.Санкции и логистика тоже влияют на ситуацию, по его мнению, но Крым живет в этих реалиях вот уже девятый год, поэтому подорожания на 30% ожидать точно не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые высокооплачиваемые профессии в КрымуСладости для зубов: стоматолог перечислил разрешенные продуктыСтоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
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Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов

В России предсказали подорожание услуг стоматолога до 30% - виноватысанкции и логистика

20:48 19.10.2023 (обновлено: 20:57 19.10.2023)
 
© Фото пресс-службы Регионального управления ФСКН России по Республике КрымНарколаборатория в стоматологической клинике в Симферополе
Нарколаборатория в стоматологической клинике в Симферополе
© Фото пресс-службы Регионального управления ФСКН России по Республике Крым
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного повышения цен на стоматологические услуги в ближайшее время не произойдет, заверил корреспондента РИА Новости Крым главный внештатный специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Республики Крым Николай Ляхов. Информация о повышении стоимости на 30%, опубликованная сегодня в популярных Telegram-каналах, не соответствует действительности.
"Я могу сказать, что в государственных клиниках не будет такого резкого подорожания. Если это и произойдет, то не более, чем на 10%, поскольку действительно подорожали материалы. В государственной клинике, где есть отделение платных услуг, такие решения принимает главный врач. Но решает на основании законодательства, потому что каждый год нас проверяет прокуратура на предмет ценообразования".

Как возник переполох

Сведения о повышении расценок были опубликованы в популярном Telegram-канале, статья разошлась в интернете и даже попала во многие официальные СМИ. Сообщалось, что цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Это якобы связано с тем, что с рынка ушли иностранные поставщики, а запасы импортных материалов на складах закончились. Кроме того, подорожание объясняется повышением курса валют, санкциями и логистикой.
"Американская компания Dentsply, которая поставляла самые ходовые резинки для полировки пломб, запретила продавать товар со складов. Абсолютно всем поставщикам. Даже из старых запасов. Иначе, если надумают вернуться, пойдут в суд, - утверждают авторы публикации. - Также подорожают импланты. Швейцарский премиум-класс взлетит на 30%, корейские бюджетные варианты на 10–15%".
Как утверждают авторы публикации, основную часть материалов на российский рынок поставляли иностранные компании. Кроме того, в России якобы не осталось анестезии без адреналина, которая необходима для беременных женщин и аллергиков.

Что сказали в Стоматологической Ассоциации России

Прокомментировать ситуацию мы попросили президента Стоматологической Ассоциации России, профессора Андрея Яременко. По его словам, есть несколько проблем, которые могут способствовать росту цен на стоматологические услуги. В частности, во многих регионах страны на складах нет запасов стоматологических материалов.

"В целом есть несколько проблем, которые могут поспособствовать увеличению цен на стоматологические услуги: это волатильность курса рубля, и, как результат, удорожание всех материалов и товаров. Это касается и тех отечественных материалов, в составе которых есть иностранные субстанции. Кроме того, сейчас при закупках необходима предоплата, то есть нет заполненных складов, приходится работать, что называется, "с колес", - сказал Андрей Яременко.

При этом профессор утверждает, что по многим группам товаров уже существуют достойные российские аналоги. Есть некоторые проблемы с анестезией – в России анестетики производит пока только один московский производитель. "Но пока есть импортные поставки", успокаивает президент Ассоциации.
"Цены будут подниматься по естественным законам рынка, стоматологи относительно давно не поднимали стоимость своих услуг. Но каков будет рост и действительно ли он достигнет 30% - пока трудно сказать. Все будет зависеть от финансовой обстановки в России", - предположил эксперт.

Главный стоматолог Крыма: доля импорта – всего 10-20%

Главный внештатный специалист-стоматолог крымского минздрава успокаивает: слухи о количестве импортных материалов в стоматологии сильно преувеличены. Ситуация в Крыму, живущем в условиях санкций уже девять лет, сильно отличается от общероссийской.
"Сейчас очень хорошо работает программа импортозамещения, и материалы иностранного производства составляют не более 10-20% от всех материалов, с которыми мы работаем. Поэтому информация по Крыму точно не подтверждается", - заверил Николай Ляхов.
В качестве примера главный стоматолог Крыма приводит импланты: от использования дорогих швейцарских и корейских стоматологи давно отказались.
"Появился прекрасный российский производитель в Москве, который выпускает импланты очень высокого уровня. Их можно сравнить по качеству с самыми дорогими швейцарскими, и цена на них стабильна".
Что касается анестезии, то и таких препаратов в Крыму есть запас на ближайшие полгода. Включая анестезию артикаинового ряда, которую используют для детей, беременных женщин и аллергиков, утверждает Николай Ляхов.
С 2018 года услуги "государственных" стоматологов подорожали на 10-15%, резюмирует Николай Ляхов. Так что нет совершенно никаких предпосылок для того, чтобы за два месяца произошло подорожание больше, чем за последние пять лет.
"А частные клиники, если будут повышать цены, то просто не выдержат конкуренции с нашими государственными отделениями платных услуг. Поэтому если кто-то и повысит, то останется без пациентов", - утверждает эксперт.

"Я аплодирую нашим производителям!" - мнение частного стоматолога

Стоматологи частной практики тоже не склонны бить тревогу. Да, подорожание будет, но не катастрофическое, говорит владелец частной стоматологической клиники и сам практикующий врач Максим Иванченко. Он утверждает, что стоимость многих стоматологических материалов либо комплектующих для их производства по-прежнему зависит от курса валют, поскольку их приобретают за валюту.
"При этом я могу сказать, что наши производители научились замещать очень многое: и медицинские препараты, и материалы, и оборудование. Сейчас есть многие стоматологические товары российского производства очень хорошего качества, я прямо аплодирую. В части, что там пишут по поводу анестетиков, - это неправда. Есть прекрасные препараты для анестезии, в том числе артикаиновая группа, я давно их использую".
Но вот материалы для коронок, пломб и протезирования Максим до сих пор использует только импортные.
"Наших отечественных аналогов достойного качества я пока не вижу. Но я вам так скажу, эти материалы импортируют во всем мире, кроме нескольких стран – Японии, США и Германии, где их производят. Там стоматологические технологии развивались десятилетиями, и есть фирмы, которые занимаются этим производством уже более ста лет. Конечно, с ними тягаться тяжело".
По мнению владельца стоматологической клиники, отечественное производство медикаментов, материалов и оборудования для стоматологии было убито бесконтрольным экспортом. Россиянам оказалось проще экспортировать чужое, чем развивать свое.
"И вот только теперь эта индустрия начинает оживать и развиваться. И, например, анестетики и кровоостанавливающие препараты мы уже производим не хуже, чем на Западе. Оборудование производим сами и привозим из Китая, оно тоже во многом не хуже, а может, даже и лучше", - утверждает доктор.
Санкции и логистика тоже влияют на ситуацию, по его мнению, но Крым живет в этих реалиях вот уже девятый год, поэтому подорожания на 30% ожидать точно не стоит.
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