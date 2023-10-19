https://crimea.ria.ru/20231019/naskolko-podorozhayut-uslugi-stomatologa--mnenie-ekspertov-1132206492.html

Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов

Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Насколько подорожают услуги стоматолога – мнение экспертов

Значительного повышения цен на стоматологические услуги в ближайшее время не произойдет, заверил корреспондента РИА Новости Крым главный внештатный... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T20:48

2023-10-19T20:48

2023-10-19T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного повышения цен на стоматологические услуги в ближайшее время не произойдет, заверил корреспондента РИА Новости Крым главный внештатный специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Республики Крым Николай Ляхов. Информация о повышении стоимости на 30%, опубликованная сегодня в популярных Telegram-каналах, не соответствует действительности.Как возник переполохСведения о повышении расценок были опубликованы в популярном Telegram-канале, статья разошлась в интернете и даже попала во многие официальные СМИ. Сообщалось, что цены на стоматологические услуги взлетят минимум на 30% уже к Новому году. Это якобы связано с тем, что с рынка ушли иностранные поставщики, а запасы импортных материалов на складах закончились. Кроме того, подорожание объясняется повышением курса валют, санкциями и логистикой."Американская компания Dentsply, которая поставляла самые ходовые резинки для полировки пломб, запретила продавать товар со складов. Абсолютно всем поставщикам. Даже из старых запасов. Иначе, если надумают вернуться, пойдут в суд, - утверждают авторы публикации. - Также подорожают импланты. Швейцарский премиум-класс взлетит на 30%, корейские бюджетные варианты на 10–15%".Как утверждают авторы публикации, основную часть материалов на российский рынок поставляли иностранные компании. Кроме того, в России якобы не осталось анестезии без адреналина, которая необходима для беременных женщин и аллергиков.Что сказали в Стоматологической Ассоциации РоссииПрокомментировать ситуацию мы попросили президента Стоматологической Ассоциации России, профессора Андрея Яременко. По его словам, есть несколько проблем, которые могут способствовать росту цен на стоматологические услуги. В частности, во многих регионах страны на складах нет запасов стоматологических материалов.При этом профессор утверждает, что по многим группам товаров уже существуют достойные российские аналоги. Есть некоторые проблемы с анестезией – в России анестетики производит пока только один московский производитель. "Но пока есть импортные поставки", успокаивает президент Ассоциации.Главный стоматолог Крыма: доля импорта – всего 10-20%Главный внештатный специалист-стоматолог крымского минздрава успокаивает: слухи о количестве импортных материалов в стоматологии сильно преувеличены. Ситуация в Крыму, живущем в условиях санкций уже девять лет, сильно отличается от общероссийской.В качестве примера главный стоматолог Крыма приводит импланты: от использования дорогих швейцарских и корейских стоматологи давно отказались."Появился прекрасный российский производитель в Москве, который выпускает импланты очень высокого уровня. Их можно сравнить по качеству с самыми дорогими швейцарскими, и цена на них стабильна".Что касается анестезии, то и таких препаратов в Крыму есть запас на ближайшие полгода. Включая анестезию артикаинового ряда, которую используют для детей, беременных женщин и аллергиков, утверждает Николай Ляхов.С 2018 года услуги "государственных" стоматологов подорожали на 10-15%, резюмирует Николай Ляхов. Так что нет совершенно никаких предпосылок для того, чтобы за два месяца произошло подорожание больше, чем за последние пять лет."А частные клиники, если будут повышать цены, то просто не выдержат конкуренции с нашими государственными отделениями платных услуг. Поэтому если кто-то и повысит, то останется без пациентов", - утверждает эксперт."Я аплодирую нашим производителям!" - мнение частного стоматологаСтоматологи частной практики тоже не склонны бить тревогу. Да, подорожание будет, но не катастрофическое, говорит владелец частной стоматологической клиники и сам практикующий врач Максим Иванченко. Он утверждает, что стоимость многих стоматологических материалов либо комплектующих для их производства по-прежнему зависит от курса валют, поскольку их приобретают за валюту.Но вот материалы для коронок, пломб и протезирования Максим до сих пор использует только импортные."Наших отечественных аналогов достойного качества я пока не вижу. Но я вам так скажу, эти материалы импортируют во всем мире, кроме нескольких стран – Японии, США и Германии, где их производят. Там стоматологические технологии развивались десятилетиями, и есть фирмы, которые занимаются этим производством уже более ста лет. Конечно, с ними тягаться тяжело".По мнению владельца стоматологической клиники, отечественное производство медикаментов, материалов и оборудования для стоматологии было убито бесконтрольным экспортом. Россиянам оказалось проще экспортировать чужое, чем развивать свое."И вот только теперь эта индустрия начинает оживать и развиваться. И, например, анестетики и кровоостанавливающие препараты мы уже производим не хуже, чем на Западе. Оборудование производим сами и привозим из Китая, оно тоже во многом не хуже, а может, даже и лучше", - утверждает доктор.Санкции и логистика тоже влияют на ситуацию, по его мнению, но Крым живет в этих реалиях вот уже девятый год, поэтому подорожания на 30% ожидать точно не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые высокооплачиваемые профессии в КрымуСладости для зубов: стоматолог перечислил разрешенные продуктыСтоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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