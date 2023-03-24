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Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной
Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной
В Мелитополе улицу назовут в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T19:19
2023-03-24T19:19
2023-03-24T18:31
мелитополь
дарья дугина
общество
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галина данильченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Мелитополе улицу назовут в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.Она рассказала, что в городе работает общественный совет по вопросу переименования улиц населенных пунктов Запорожской области. В него входят историки, краеведы, общественные деятели и другие специалисты. В совет поступило обращение с предложением рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц Мелитополя имени Дарьи Дугиной.Она также проинформировала, что в ближайшее время будет опубликован окончательный список утвержденных новых наименований улиц Мелитополя.Убийство Дарьи Дугиной29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию.Позже в ФСБ сообщили, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. Он покинул территорию России за день до подрыва.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийцам Дугиной не может быть пощады – ЛавровПутин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертноФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
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мелитополь, дарья дугина, общество, новые регионы россии, запорожская область, новости, галина данильченко
Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной
Мэр Данильченко: в Мелитополе улицу назовут в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Мелитополе улицу назовут в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.
Она рассказала, что в городе работает общественный совет по вопросу переименования улиц населенных пунктов Запорожской области. В него входят историки, краеведы, общественные деятели и другие специалисты. В совет поступило обращение с предложением рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц Мелитополя имени Дарьи Дугиной.
"Эта молодая девушка погибла от рук нацистов. Она ездила по городам, которые были освобождены от нацистов, и рассказывала правду о нашей жизни. Она не понаслышке знала о городе Мелитополе, она была здесь. Поэтому общественный совет единогласно поддержал это обращение, и мы решили назвать одну из улиц Мелитополя именем героической девушки Дарьи Дугиной", - сообщила Данильченко в своем Telegram-канале.
Она также проинформировала, что в ближайшее время будет опубликован окончательный список утвержденных новых наименований улиц Мелитополя.
Убийство Дарьи Дугиной
29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье
. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.
По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию.
Позже в ФСБ сообщили, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы
. Он покинул территорию России за день до подрыва.
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