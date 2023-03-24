https://crimea.ria.ru/20230324/ulitsu-v-melitopole-nazovut-imenem-zhurnalistki-dari-duginoy-1127757116.html

Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной

Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной

В Мелитополе улицу назовут в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T19:19

2023-03-24T19:19

2023-03-24T18:31

мелитополь

дарья дугина

общество

новые регионы россии

запорожская область

новости

галина данильченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Мелитополе улицу назовут в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.Она рассказала, что в городе работает общественный совет по вопросу переименования улиц населенных пунктов Запорожской области. В него входят историки, краеведы, общественные деятели и другие специалисты. В совет поступило обращение с предложением рассмотреть вопрос о присвоении одной из улиц Мелитополя имени Дарьи Дугиной.Она также проинформировала, что в ближайшее время будет опубликован окончательный список утвержденных новых наименований улиц Мелитополя.Убийство Дарьи Дугиной29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию.Позже в ФСБ сообщили, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. Он покинул территорию России за день до подрыва.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийцам Дугиной не может быть пощады – ЛавровПутин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертноФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной

мелитополь

новые регионы россии

запорожская область

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мелитополь, дарья дугина, общество, новые регионы россии, запорожская область, новости, галина данильченко