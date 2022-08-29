Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html
В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
Федеральная служба безопасности установила, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T10:07
2022-08-29T10:24
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124327480_0:38:3018:1736_1920x0_80_0_0_0fe63f9593b6886b68433d58f6d22ad9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности установила, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. Он покинул территорию России за день до подрыва, сообщает ЦОС ФСБ России, пишет РИА Новости.В ведомстве обозначили, что именно Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он участвовал в сборке самодельного взрывного устройства в арендованном на юго-западе Москвы гараже."В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — добавляется в сообщении.Накануне, австрийское издание сообщило, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. При этом в МВД Австрии заявили, что не могут подтвердить факта убийства.29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию. В ФСБ сообщали, что для наблюдения за журналисткой использовался Mini Cooper, причем при въезде в Россию на нем были номера ДНР, в Москве – казахстанские, а при выезде из РФ – украинские.В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.
https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html
https://crimea.ria.ru/20220823/ubiytsam-duginoy-ne-mozhet-byt-poschady--lavrov-1124262120.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124327480_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3b6488c5a33d920ccebafa80c203f506.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, российская федерация (россия, рф)
В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

В убийство Дугиной готовил еще один член украинской диверсионной группы — ФСБ

10:07 29.08.2022 (обновлено: 10:24 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности установила, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. Он покинул территорию России за день до подрыва, сообщает ЦОС ФСБ России, пишет РИА Новости.
"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", — говорится в сообщении.
В ведомстве обозначили, что именно Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он участвовал в сборке самодельного взрывного устройства в арендованном на юго-западе Москвы гараже.
"В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — добавляется в сообщении.
Видео ФСБ РФ. Официальное сообщение о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной
22 августа, 18:46
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной
Накануне, австрийское издание сообщило, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой.
При этом в МВД Австрии заявили, что не могут подтвердить факта убийства.
29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.
По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию.
В ФСБ сообщали, что для наблюдения за журналисткой использовался Mini Cooper, причем при въезде в Россию на нем были номера ДНР, в Москве – казахстанские, а при выезде из РФ – украинские.
В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
23 августа, 15:11
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
10:45ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
10:15В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
10:07В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
09:47Авария "обезводит" часть Симферополя
09:39Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
09:19Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
09:02Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар
08:45Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки
08:24Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке
08:09Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт
07:46Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах
07:29Крым накрывает "Цунами": в Крыму засевают поля сахарной свёклой
07:06Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками
03:10Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав
00:02Прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:01Какой сегодня праздник: 29 августа
23:12Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
21:13Главные события и заявления дня: 28 августа
20:04ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
Лента новостейМолния