https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html

В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности установила, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T10:07

2022-08-29T10:07

2022-08-29T10:24

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности установила, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. Он покинул территорию России за день до подрыва, сообщает ЦОС ФСБ России, пишет РИА Новости.В ведомстве обозначили, что именно Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он участвовал в сборке самодельного взрывного устройства в арендованном на юго-западе Москвы гараже."В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — добавляется в сообщении.Накануне, австрийское издание сообщило, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. При этом в МВД Австрии заявили, что не могут подтвердить факта убийства.29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию. В ФСБ сообщали, что для наблюдения за журналисткой использовался Mini Cooper, причем при въезде в Россию на нем были номера ДНР, в Москве – казахстанские, а при выезде из РФ – украинские.В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.

https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html

https://crimea.ria.ru/20220823/ubiytsam-duginoy-ne-mozhet-byt-poschady--lavrov-1124262120.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, российская федерация (россия, рф)