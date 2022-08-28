https://crimea.ria.ru/20220828/avstriyskoe-izdanie-soobschaet-o-gibeli-ubiytsy-dari-duginoy--natali-vovk-1124323867.html

Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк

Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T16:30

2022-08-28T16:30

2022-08-28T16:32

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124323830_0:41:1023:616_1920x0_80_0_0_1d6e6b228ec46dfe4d292a8003e6efe9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. Об этом сообщает австрийское агентство Exxpress со ссылкой на источники. В данный момент накапливаются непротиворечивые сообщения, согласно которым побег подозреваемой в подрыве российской журналистки уже завершился, пишет издание."Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", – цитирует Exxpress сообщения, которые поступают "со скоростью лесного пожара".СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной>>Отмечается, что сообщение дополнено фотографиями, на которых якобы изображена погибшая женщина. О судьбе дочери Натальи Вовк ничего не сообщается.Данная информация официального подтверждения пока не получила. 29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе.О раскрытии дела ФСБ заявила через два дня. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления. После предполагаемая убийства покинула страну, как утверждалось, через Псковскую область – Вовк выехала в Эстонию.Ранее отец погибшей Дарьи философ Александр Дугин в рамках интервью заявил, что уверен в том, что именно дочь была целью преступников, а не он, как предполагали некоторые.

https://crimea.ria.ru/20220822/putin-nagradil-daryu-duginu-ordenom-muzhestva-posmertno-1124254845.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире