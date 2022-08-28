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Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк
Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T16:30
2022-08-28T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. Об этом сообщает австрийское агентство Exxpress со ссылкой на источники. В данный момент накапливаются непротиворечивые сообщения, согласно которым побег подозреваемой в подрыве российской журналистки уже завершился, пишет издание."Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", – цитирует Exxpress сообщения, которые поступают "со скоростью лесного пожара".СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной&gt;&gt;Отмечается, что сообщение дополнено фотографиями, на которых якобы изображена погибшая женщина. О судьбе дочери Натальи Вовк ничего не сообщается.Данная информация официального подтверждения пока не получила. 29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе.О раскрытии дела ФСБ заявила через два дня. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления. После предполагаемая убийства покинула страну, как утверждалось, через Псковскую область – Вовк выехала в Эстонию.Ранее отец погибшей Дарьи философ Александр Дугин в рамках интервью заявил, что уверен в том, что именно дочь была целью преступников, а не он, как предполагали некоторые.
https://crimea.ria.ru/20220822/putin-nagradil-daryu-duginu-ordenom-muzhestva-posmertno-1124254845.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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политика, в мире
Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк

Exxpress: убийцу Дугиной украинку Наталью Вовк нашли мертвой

16:30 28.08.2022 (обновлено: 16:32 28.08.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
ФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, найдена мертвой. Об этом сообщает австрийское агентство Exxpress со ссылкой на источники. В данный момент накапливаются непротиворечивые сообщения, согласно которым побег подозреваемой в подрыве российской журналистки уже завершился, пишет издание.

"Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", – цитирует Exxpress сообщения, которые поступают "со скоростью лесного пожара".
СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной>>

Отмечается, что сообщение дополнено фотографиями, на которых якобы изображена погибшая женщина. О судьбе дочери Натальи Вовк ничего не сообщается.

Данная информация официального подтверждения пока не получила.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе.

О раскрытии дела ФСБ заявила через два дня. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления. После предполагаемая убийства покинула страну, как утверждалось, через Псковскую область – Вовк выехала в Эстонию.

Ранее отец погибшей Дарьи философ Александр Дугин в рамках интервью заявил, что уверен в том, что именно дочь была целью преступников, а не он, как предполагали некоторые.
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