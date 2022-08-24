https://crimea.ria.ru/20220824/senator-prizvala-obyavit-ukrainu-stranoy-terroristom-1124272385.html

Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом

Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом

После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина, спецслужбы которой организовали это преступление, должна быть признана государством-террористом,... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T11:57

2022-08-24T11:57

2022-08-24T11:57

ольга ковитиди

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина, спецслужбы которой организовали это преступление, должна быть признана государством-террористом, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.Ковитиди также призвала признать "пособниками международного терроризма" все страны, которые в той или иной форме поддерживают Украину.Кроме того, убеждена сенатор, к целям российской специальной военной операции "необходимо добавить антитеррористическую направленность".Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.

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https://crimea.ria.ru/20220823/obrazets-tsinizma-senator-otsenil-reaktsiyu-ssha-na-ubiystvo-duginoy-1124255933.html

https://crimea.ria.ru/20220823/sk-obyavit-v-rozysk-podozrevaemuyu-ubiytsu-dari-duginoy-1124265285.html

украина

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ольга ковитиди, украина