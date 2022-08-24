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Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина, спецслужбы которой организовали это преступление, должна быть признана государством-террористом,... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:57
2022-08-24T11:57
ольга ковитиди
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина, спецслужбы которой организовали это преступление, должна быть признана государством-террористом, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.Ковитиди также призвала признать "пособниками международного терроризма" все страны, которые в той или иной форме поддерживают Украину.Кроме того, убеждена сенатор, к целям российской специальной военной операции "необходимо добавить антитеррористическую направленность".Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
https://crimea.ria.ru/20220823/ubiytsam-duginoy-ne-mozhet-byt-poschady--lavrov-1124262120.html
https://crimea.ria.ru/20220823/obrazets-tsinizma-senator-otsenil-reaktsiyu-ssha-na-ubiystvo-duginoy-1124255933.html
https://crimea.ria.ru/20220823/sk-obyavit-v-rozysk-podozrevaemuyu-ubiytsu-dari-duginoy-1124265285.html
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РИА Новости Крым
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ольга ковитиди, украина
Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом

Сенатор Ковитиди: Украина должна быть объявлена государством-террористом

11:57 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. После убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Украина, спецслужбы которой организовали это преступление, должна быть признана государством-террористом, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.
"Убийство российской журналистки Даши Дугиной ознаменовало новую тактику англо- американцев, осуществляемую в отношении России руками Украины – террор. Это требует надлежащей, системной и оперативной реакции. В кратчайшие сроки Украина должна быть объявлена государством-террористом, что влечет международно-правовые ограничения, санкции и ответственность конкретных виновных лиц", – написала она в своем Telegram-канале.
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Ковитиди также призвала признать "пособниками международного терроризма" все страны, которые в той или иной форме поддерживают Украину.
Кроме того, убеждена сенатор, к целям российской специальной военной операции "необходимо добавить антитеррористическую направленность".
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В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
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Ольга КовитидиУкраина
 
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