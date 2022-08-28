Дугин назвал цель убийц своей дочери Дарьи
Философ Дугин назвал истинную цель убийц своей дочери Дарьи
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Целью убийц журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье была именно она, а не отец девушки, философ Александр Дугин. Об этом заявил сам Александр Дугин в документальном фильме, показанном на "Первом канале".
"Здесь не было ошибки. Били в нее", – сказал Дугин.
Ранее высказывались мнения о том, что целью убийц мог быть философ, "идеолог русского мира", а Дарья погибла, поскольку мужчина не поехал в той машине, где сработало взрывное устройство. Позже выяснилось, что в роковой вечер Дарья и ее отец приехали на фестиваль "Традиция" на разных автомобилях – отдельно они и уезжали.
По мнению Дугина, все было брошено на то, чтобы убить именно его дочь, которая погибла "за русскую идею".
"За идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", – сказал философ.
По мнению Дугина, все было брошено на то, чтобы убить именно его дочь, которая погибла "за русскую идею".
"За идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", – сказал философ.
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29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль двигался на полном ходу по Можайскому шоссе. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.
По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию. В ФСБ сообщали, что для наблюдения за журналисткой использовался Mini Cooper, причем при въезде в Россию на нем были номера ДНР, в Москве – казахстанские, а при выезде из РФ – украинские.
29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль двигался на полном ходу по Можайскому шоссе. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.
По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию. В ФСБ сообщали, что для наблюдения за журналисткой использовался Mini Cooper, причем при въезде в Россию на нем были номера ДНР, в Москве – казахстанские, а при выезде из РФ – украинские.
В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.
22 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.