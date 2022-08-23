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СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 23.08.2022
СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной,... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T17:46
2022-08-23T17:47
ск рф (следственный комитет российской федерации)
российская федерация (россия, рф)
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба ведомства.В настоящий момент следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к убийству. Также следователи провели обыск в квартире и гараже, которые арендовала подозреваемая.Допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, свидетели произошедшего. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации, добавили в СК.СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное &gt;&gt;Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
https://crimea.ria.ru/20220823/ubiytsam-duginoy-ne-mozhet-byt-poschady--lavrov-1124262120.html
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф), украина, происшествия
СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной

СК РФ планирует объявить в розыск украинку Вовк, подозреваемую в убийстве Дугиной

17:46 23.08.2022 (обновлено: 17:47 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСледственный комитет РФ. Архивное фото
Следственный комитет РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк… Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск", – говорится в сообщении.
В настоящий момент следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к убийству. Также следователи провели обыск в квартире и гараже, которые арендовала подозреваемая.
Допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, свидетели произошедшего. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации, добавили в СК.
СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное >>
Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.
В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
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