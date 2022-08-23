https://crimea.ria.ru/20220823/sk-obyavit-v-rozysk-podozrevaemuyu-ubiytsu-dari-duginoy-1124265285.html

СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной

СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 23.08.2022

СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной

Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной,... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T17:46

2022-08-23T17:46

2022-08-23T17:47

ск рф (следственный комитет российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ намерен объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба ведомства.В настоящий момент следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к убийству. Также следователи провели обыск в квартире и гараже, которые арендовала подозреваемая.Допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, свидетели произошедшего. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации, добавили в СК.СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное >>Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.

https://crimea.ria.ru/20220823/ubiytsam-duginoy-ne-mozhet-byt-poschady--lavrov-1124262120.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), российская федерация (россия, рф), украина, происшествия