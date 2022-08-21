https://crimea.ria.ru/20220821/sk-ubiystvo-duginoy--zakaznoe-i-zaranee-splanirovannoe-1124238577.html
СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное - РИА Новости Крым, 21.08.2022
СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной – заказное и заранее спланированное, заявили в Следственном комитете РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T12:04
2022-08-21T12:04
2022-08-21T12:04
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной – заказное и заранее спланированное, заявили в Следственном комитете РФ.Убийство произошло вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина, сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание машины.На данный момент установлено, что взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина погибла на месте.Специалисты продолжают осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая. Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления Следкома.
https://crimea.ria.ru/20220821/doch-filosofa-dugina-pogibla-pri-vzryve-avtomobilya-1124236049.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, российская федерация (россия, рф), ск рф (следственный комитет российской федерации)
СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
Следком: убийство Дарьи Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной – заказное и заранее спланированное, заявили в Следственном комитете РФ.
"С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", – говорится в сообщении.
Убийство произошло вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина, сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание машины.
На данный момент установлено, что взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина погибла на месте.
Специалисты продолжают осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая. Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления Следкома.