https://crimea.ria.ru/20220821/sk-ubiystvo-duginoy--zakaznoe-i-zaranee-splanirovannoe-1124238577.html

СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное

СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное - РИА Новости Крым, 21.08.2022

СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной – заказное и заранее спланированное, заявили в Следственном комитете РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T12:04

2022-08-21T12:04

2022-08-21T12:04

происшествия

российская федерация (россия, рф)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной – заказное и заранее спланированное, заявили в Следственном комитете РФ.Убийство произошло вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В автомобиле Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина, сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание машины.На данный момент установлено, что взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина погибла на месте.Специалисты продолжают осмотр места происшествия. Назначены экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая. Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления Следкома.

https://crimea.ria.ru/20220821/doch-filosofa-dugina-pogibla-pri-vzryve-avtomobilya-1124236049.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф), ск рф (следственный комитет российской федерации)