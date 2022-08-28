Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк
В МВД Австрии не подтвердили факта убийства Натальи Вовк в пределах страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. МВД Австрии заявило, что не может подтвердить факта убийства гражданки Украины Натальи Вовк, о котором ранее писало местное издание. Об этом в ведомстве сообщили на запрос РИА Новости.
"О подобном случае в стране неизвестно. Не можем подтвердить достоверность информации", –ответили в пресс-службе министерства.
"О подобном случае в стране неизвестно. Не можем подтвердить достоверность информации", –ответили в пресс-службе министерства.
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В ведомстве подчеркнули, что консультировались также с коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN), которым также ничего неизвестно об этом.
Ранее 28 августа австрийское издание Exxpress сообщило, что Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российской журналистки и политолога Дарии Дугиной в Подмосковье, нашли мертвой в съемной квартире с семнадцатью ножевыми ранениями и запиской в руке. Страна и город, где якобы было обнаружено тело, не сообщались.
29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления.
В ведомстве подчеркнули, что консультировались также с коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN), которым также ничего неизвестно об этом.
Ранее 28 августа австрийское издание Exxpress сообщило, что Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российской журналистки и политолога Дарии Дугиной в Подмосковье, нашли мертвой в съемной квартире с семнадцатью ножевыми ранениями и запиской в руке. Страна и город, где якобы было обнаружено тело, не сообщались.
29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления.