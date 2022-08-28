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Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк
Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк
МВД Австрии заявило, что не может подтвердить факта убийства гражданки Украины Натальи Вовк, о котором ранее писало местное издание. Об этом в ведомстве... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T18:22
2022-08-28T18:22
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. МВД Австрии заявило, что не может подтвердить факта убийства гражданки Украины Натальи Вовк, о котором ранее писало местное издание. Об этом в ведомстве сообщили на запрос РИА Новости."О подобном случае в стране неизвестно. Не можем подтвердить достоверность информации", –ответили в пресс-службе министерства.Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом&gt;&gt;В ведомстве подчеркнули, что консультировались также с коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN), которым также ничего неизвестно об этом. Ранее 28 августа австрийское издание Exxpress сообщило, что Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российской журналистки и политолога Дарии Дугиной в Подмосковье, нашли мертвой в съемной квартире с семнадцатью ножевыми ранениями и запиской в руке. Страна и город, где якобы было обнаружено тело, не сообщались.29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия
Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк

В МВД Австрии не подтвердили факта убийства Натальи Вовк в пределах страны

18:22 28.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. МВД Австрии заявило, что не может подтвердить факта убийства гражданки Украины Натальи Вовк, о котором ранее писало местное издание. Об этом в ведомстве сообщили на запрос РИА Новости.

"О подобном случае в стране неизвестно. Не можем подтвердить достоверность информации", –ответили в пресс-службе министерства.
Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом>>

В ведомстве подчеркнули, что консультировались также с коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN), которым также ничего неизвестно об этом.

Ранее 28 августа австрийское издание Exxpress сообщило, что Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве российской журналистки и политолога Дарии Дугиной в Подмосковье, нашли мертвой в съемной квартире с семнадцатью ножевыми ранениями и запиской в руке. Страна и город, где якобы было обнаружено тело, не сообщались.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался во время движения по Можайскому шоссе. По данным следствия, за убийством российской журналистки стоят спецслужбы Украины, а его исполнителем стала 43-летяя гражданка этой е страны Наталья Вовк, приехавшая в Россию с несовершеннолетней дочерью за месяц до совершения преступления.
 
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