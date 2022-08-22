https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-nazvala-ispolniteley-ubiystva-dari-duginoy-1124247327.html
ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 22.08.2022
ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
Убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T14:15
2022-08-22T14:15
2022-08-22T14:31
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, сообщили в понедельник в центре общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, Вовк прибыла в Россию 23 июля этого года вместе с 12-летней дочерью. "В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", – отметили в службе. В день убийства Вовк с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию". В ФСБ также указали, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР, в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские. Подчеркивается, что материалы расследования переданы в Следственный комитет РФ.
https://crimea.ria.ru/20220821/v-ofise-zelenskogo-otritsayut-prichastnost-kieva-k-ubiystvu-duginoy-1124239538.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
ФСБ: убийство Дарьи Дугиной организовали украинские спецслужбы
14:15 22.08.2022 (обновлено: 14:31 22.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, сообщили в понедельник в центре общественных связей ФСБ России.
"В результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения. Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, Вовк прибыла в Россию 23 июля этого года вместе с 12-летней дочерью.
"В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", – отметили в службе.
В день убийства Вовк с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".
В ФСБ также указали, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР, в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские. Подчеркивается, что материалы расследования переданы в Следственный комитет РФ.