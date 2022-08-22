https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-nazvala-ispolniteley-ubiystva-dari-duginoy-1124247327.html

ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной

ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 22.08.2022

ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной

Убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T14:15

2022-08-22T14:15

2022-08-22T14:31

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной организовано и совершено украинскими спецслужбами, его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, сообщили в понедельник в центре общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, Вовк прибыла в Россию 23 июля этого года вместе с 12-летней дочерью. "В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", – отметили в службе. В день убийства Вовк с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию". В ФСБ также указали, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР, в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские. Подчеркивается, что материалы расследования переданы в Следственный комитет РФ.

https://crimea.ria.ru/20220821/v-ofise-zelenskogo-otritsayut-prichastnost-kieva-k-ubiystvu-duginoy-1124239538.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)