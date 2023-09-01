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Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дня обновила рекорд, достигнув 68 тысяч рублей за тонну, а... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T18:18
2023-09-01T18:18
2023-09-01T18:18
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цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дня обновила рекорд, достигнув 68 тысяч рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 бьет рекорд восьмой день подряд, приближаясь к 75 тысячам рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день подорожала на 0,62% и составила 74 768 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 выросла на 1,07% и достигла отметки в 64 633 рубля за тонну.Летнее дизтопливо подорожало в пятницу на 1,32%, достигнув 68 002 рублей за тонну. В целом за август рост цены на него составил 18,5% - в конце июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз экспертаПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
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бензин, топливо, новости, цены и тарифы, экономика
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
Цены на бензин Аи-95 и дизтопливо в России снова побили ценовые рекорды на бирже
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дня обновила рекорд, достигнув 68 тысяч рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 бьет рекорд восьмой день подряд, приближаясь к 75 тысячам рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день подорожала на 0,62% и составила 74 768 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 выросла на 1,07% и достигла отметки в 64 633 рубля за тонну.
Летнее дизтопливо подорожало в пятницу на 1,32%, достигнув 68 002 рублей за тонну. В целом за август рост цены на него составил 18,5% - в конце июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет уже этой осенью.
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