Рейтинг@Mail.ru
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230901/tsena-benzina-ai-95-i-diztopliva-na-birzhe-obnovila-rekord-1131102387.html
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дня обновила рекорд, достигнув 68 тысяч рублей за тонну, а... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T18:18
2023-09-01T18:18
бензин
топливо
новости
цены и тарифы
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131102270_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_6d1ca06803e17a7b1cbcc2275eb9fbf8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дня обновила рекорд, достигнув 68 тысяч рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 бьет рекорд восьмой день подряд, приближаясь к 75 тысячам рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день подорожала на 0,62% и составила 74 768 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 выросла на 1,07% и достигла отметки в 64 633 рубля за тонну.Летнее дизтопливо подорожало в пятницу на 1,32%, достигнув 68 002 рублей за тонну. В целом за август рост цены на него составил 18,5% - в конце июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет уже этой осенью.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз экспертаПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131102270_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_018d769df3fd6c40526268a48e90c1f9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, новости, цены и тарифы, экономика
Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд

Цены на бензин Аи-95 и дизтопливо в России снова побили ценовые рекорды на бирже

18:18 01.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дня обновила рекорд, достигнув 68 тысяч рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 бьет рекорд восьмой день подряд, приближаясь к 75 тысячам рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день подорожала на 0,62% и составила 74 768 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 выросла на 1,07% и достигла отметки в 64 633 рубля за тонну.
Летнее дизтопливо подорожало в пятницу на 1,32%, достигнув 68 002 рублей за тонну. В целом за август рост цены на него составил 18,5% - в конце июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет уже этой осенью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
 
БензинТопливоНовостиЦены и тарифыЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Старт осени: какой будет погода в Крыму на выходных
20:02Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
19:55Каким мы запомнили август - фотолента месяца от РИА Новости Крым
19:43Землю накроет мощная магнитная буря
19:32Из Сирии в Россию могут вывезти больше детей благодаря ДНК-тестам
19:16Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
19:01Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
18:38Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
18:18Цена бензина Аи-95 и дизтоплива на бирже обновила рекорд
18:02Как в Симферополе учителей НВП военному делу обучали
17:52СБУ грозит пожизненным заключением Элле Памфиловой
17:41В центре Симферополя горит кафе
17:17На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
17:10В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
16:47В Сочи на строителя упала железобетонная плита
16:3115 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
16:17За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
16:07Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" - видео
16:05Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму
16:03Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму
Лента новостейМолния