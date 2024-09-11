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ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питания
ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питания - РИА Новости Крым, 11.09.2024
ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питания
До конца года Федеральная антимонопольная служба будет контролировать повышение цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T19:31
2024-09-11T19:31
2024-09-11T19:31
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фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
цены и тарифы
продукты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. До конца года Федеральная антимонопольная служба будет контролировать повышение цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Получив данные, служба проведет соответствующий анализ. Если выявят необоснованное повышение оптово-отпускных цен, то буду применены меры антимонопольного реагирования.В конце августа Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников историиЦены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз
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новости, фас (федеральная антимонопольная служба), россия, цены и тарифы, продукты
ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питания
ФАС проконтролирует необоснованное повышение цен на ряд продуктов питания