https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-shiroko-otmetit-80-letie-pobedy-1139717309.html

Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы

Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы

Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T15:25

2024-08-19T15:25

2024-08-19T15:25

россия

азербайджан

победа

великая отечественная война

владимир путин (политик)

ильхам алиев

история

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.

https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-sotrudnichat-v-meditsine-i-nauke-1139717169.html

россия

азербайджан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азербайджан, победа, великая отечественная война, владимир путин (политик), ильхам алиев, история, общество