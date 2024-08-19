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Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T15:25
2024-08-19T15:25
россия
азербайджан
победа
великая отечественная война
владимир путин (политик)
ильхам алиев
история
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.
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россия, азербайджан, победа, великая отечественная война, владимир путин (политик), ильхам алиев, история, общество
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы

Путин: в ходе переговоров с Алиевым договорились широко отметить 80-летие Победы

15:25 19.08.2024
 
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© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
"Мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой Победы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.
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РоссияАзербайджанПобедаВеликая Отечественная войнаВладимир Путин (политик)Ильхам АлиевИсторияОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
15:25Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
15:22Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
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