https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-shiroko-otmetit-80-letie-pobedy-1139717309.html
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T15:25
2024-08-19T15:25
2024-08-19T15:25
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азербайджан
победа
великая отечественная война
владимир путин (политик)
ильхам алиев
история
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Переговоры в узком и расширенном составе прошли в резиденции "Загульба" в 40 километрах от Баку.
https://crimea.ria.ru/20240819/rossiya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-sotrudnichat-v-meditsine-i-nauke-1139717169.html
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россия, азербайджан, победа, великая отечественная война, владимир путин (политик), ильхам алиев, история, общество
Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
Путин: в ходе переговоров с Алиевым договорились широко отметить 80-летие Победы