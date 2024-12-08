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Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
Часть наемников, которая освободится после захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией, можно будет увидеть в разных горячих точках в мире, включая Украину... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T22:03
2024-12-08T21:55
эксклюзивы риа новости крым
сирия
мнения
алексей анпилогов
обострение ситуации в сирии
политика
иностранные наемники всу
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Часть наемников, которая освободится после захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией, можно будет увидеть в разных горячих точках в мире, включая Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.Это не окажет сколько-нибудь заметного влияния на расклад сил в украинском конфликте, заверил эксперт."Прямой связи между этими сюжетами нет. Российская Федерация продолжает осуществлять специальную военную операцию, и никаких радикальных событий в связи с падением Дамаска на театре военных действий не произойдет", – сказал Анпилогов.Ранее он заявил, что Сирия может превратиться в некий "анархический анклав" и, вероятнее всего, события там пойдут по ливийскому сценарию. Номинально центральная государственная власть будет сохранена, но она не будет контролировать всю территорию страны.Он также предположил, что российские военные базы могут стать гарантом стабильности в сирийской провинции Латакия, где они находятся в двух крупнейших морских портах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в миреГде должна проходить граница Украины – ответ Путина
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сирия, мнения, алексей анпилогов, обострение ситуации в сирии, политика, иностранные наемники всу, украина, в мире
Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение

Боевики из Сирии могут "всплыть" в качестве наемников на стороне Украины – эксперт

22:03 08.12.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Часть наемников, которая освободится после захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией, можно будет увидеть в разных горячих точках в мире, включая Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

"Надо понимать, что если произойдет какое-то "замирение", даже временное, огромный ресурс, который представляют многие сирийские группировки, окажется не задействован. И вполне возможно, что его можно будет увидеть в самых разных точках мира, в том числе и в качестве наемников на Украине", – сказал он.

Это не окажет сколько-нибудь заметного влияния на расклад сил в украинском конфликте, заверил эксперт.
"Прямой связи между этими сюжетами нет. Российская Федерация продолжает осуществлять специальную военную операцию, и никаких радикальных событий в связи с падением Дамаска на театре военных действий не произойдет", – сказал Анпилогов.
Ранее он заявил, что Сирия может превратиться в некий "анархический анклав" и, вероятнее всего, события там пойдут по ливийскому сценарию. Номинально центральная государственная власть будет сохранена, но она не будет контролировать всю территорию страны.
Он также предположил, что российские военные базы могут стать гарантом стабильности в сирийской провинции Латакия, где они находятся в двух крупнейших морских портах страны.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСирияМненияАлексей АнпилоговОбострение ситуации в СирииПолитикаИностранные наемники ВСУУкраинаВ мире
 
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