Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
Боевики из Сирии могут "всплыть" в качестве наемников на стороне Украины – эксперт
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Часть наемников, которая освободится после захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией, можно будет увидеть в разных горячих точках в мире, включая Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Надо понимать, что если произойдет какое-то "замирение", даже временное, огромный ресурс, который представляют многие сирийские группировки, окажется не задействован. И вполне возможно, что его можно будет увидеть в самых разных точках мира, в том числе и в качестве наемников на Украине", – сказал он.
Это не окажет сколько-нибудь заметного влияния на расклад сил в украинском конфликте, заверил эксперт.
"Прямой связи между этими сюжетами нет. Российская Федерация продолжает осуществлять специальную военную операцию, и никаких радикальных событий в связи с падением Дамаска на театре военных действий не произойдет", – сказал Анпилогов.
Ранее он заявил, что Сирия может превратиться в некий "анархический анклав" и, вероятнее всего, события там пойдут по ливийскому сценарию. Номинально центральная государственная власть будет сохранена, но она не будет контролировать всю территорию страны.
Он также предположил, что российские военные базы могут стать гарантом стабильности в сирийской провинции Латакия, где они находятся в двух крупнейших морских портах страны.
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