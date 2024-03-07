https://crimea.ria.ru/20240307/16-teraktov-presekli-na-severnom-kavkaze--patrushev-1135485583.html

16 терактов пресекли на Северном Кавказе – Патрушев

16 терактов пресекли на Северном Кавказе – Патрушев - РИА Новости Крым, 07.03.2024

16 терактов пресекли на Северном Кавказе – Патрушев

В регионах Северного Кавказа за прошлый год предотвращено 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом сообщил секретарь... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T14:32

2024-03-07T14:32

2024-03-07T14:32

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николай патрушев

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экстремизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В регионах Северного Кавказа за прошлый год предотвращено 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ингушетии по вопросам национальной безопасности в регионах СКФО.По его словам, результатом проведенной в округе скоординированной работы правоохранителей и органов исполнительной власти стало сокращение на треть количества преступлений экстремистской направленности."Дополнительно выявлено более 50 лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, 449 лиц осуждены за преступления экстремистской направленности", – отметил секретарь Совбеза РФ.Патрушев констатировал, что Запад продолжает попытки дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Ярким примером, по его словам, служат события октября прошлого года в Дагестане, когда в результате провокаций и подстрекательств из-за рубежа, распространяемых в интернете, произошли массовые беспорядки, в результате которых была нарушена работа аэропорта. Эту ситуацию удалось стабилизировать благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и органов власти, подчеркнул секретарь Совбеза России.Массовые беспорядки в Махачкале29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.МВД, ФСБ и управление СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков, сообщили в главке МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.МВД сообщило о задержании 83 лиц, принимавших участие в противоправной деятельности.Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил, что беспорядки были спровоцированы в том числе через украинские социальные сети руками агентуры западных спецслужб.Он отметил, что помочь Палестине можно не нападениями на мирных людей, а "только борьбой с теми, кто стоит за этой трагедией".

https://crimea.ria.ru/20240307/na-ucheniyakh-nato-otrabatyvayut-stsenariy-vooruzhennogo-konflikta-s-rossiey-1135484146.html

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новости, николай патрушев, дагестан, антитеррор, северный кавказ, ингушетия, экстремизм