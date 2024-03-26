https://crimea.ria.ru/20240326/patrushev-ukraina-stoit-za-teraktom-v-krokus-siti-kholle-1136043102.html
Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле". РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:30
2024-03-26T13:30
2024-03-26T13:36
николай патрушев
"крокус сити холл"
украина
служба внешней разведки (свр)
россия
совет безопасности россии
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле".Теракт в "крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.*террористическая организация, запрещенная в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай патрушев, "крокус сити холл", украина, служба внешней разведки (свр), россия, совет безопасности россии , теракт
Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
13:30 26.03.2024 (обновлено: 13:36 26.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле".
"Конечно, Украина", - ответил Патрушев на вопрос журналистов о том, стоит ли за терактом Украина или запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ*.
Теракт в "крокус Сити Холле"
Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали
их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал,
что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
*террористическая организация, запрещенная в России