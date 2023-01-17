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COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе
COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2023
COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T10:21
2023-01-17T10:21
2023-01-17T10:21
коронавирус в крыму
штамм коронавируса кракен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов.Сводка по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 050 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 540 человек, выздоровели 94 894.Сводка по COVID-19 в РоссииПоказатель госпитализации возрос в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%. Увеличение числа стационарных больных произошло в 64 субъектах РФ, при этом в 21 регионе рост выше, чем в среднем по России.Стало больше и выявленных случаев. В сравнении с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 40,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и СевастополеГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
https://crimea.ria.ru/20230113/vaktsina-ot-krakena--rossiyskie-uchenye-pristupili-k-razrabotke-1126379921.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, штамм коронавируса кракен, распространение коронавируса в рф, севастополь, крым, новости
COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 случая COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов.
Сводка по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 050 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 733 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, за весь период – 203 762", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов не зарегистрировано.
Сводка по COVID-19 в Севастополе
В городе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.
"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 540 человек, выздоровели 94 894.
Сводка по COVID-19 в России
Показатель госпитализации возрос в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%. Увеличение числа стационарных больных произошло в 64 субъектах РФ, при этом в 21 регионе рост выше, чем в среднем по России.
Стало больше и выявленных случаев. В сравнении с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 40,5%.
"Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах более, чем в среднем по стране", - проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.
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