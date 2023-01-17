https://crimea.ria.ru/20230117/covid-19-snova-nastupaet-skolko-chelovek-zabolelo-v-krymu-i-sevastopole-1126426857.html

COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе

COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2023

COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T10:21

2023-01-17T10:21

2023-01-17T10:21

коронавирус в крыму

штамм коронавируса кракен

распространение коронавируса в рф

севастополь

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 52 новых случая COVID-19, умер один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 36 пациентов.Сводка по COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 050 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Сводка по COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 540 человек, выздоровели 94 894.Сводка по COVID-19 в РоссииПоказатель госпитализации возрос в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%. Увеличение числа стационарных больных произошло в 64 субъектах РФ, при этом в 21 регионе рост выше, чем в среднем по России.Стало больше и выявленных случаев. В сравнении с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 40,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и СевастополеГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач

https://crimea.ria.ru/20230113/vaktsina-ot-krakena--rossiyskie-uchenye-pristupili-k-razrabotke-1126379921.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, штамм коронавируса кракен, распространение коронавируса в рф, севастополь, крым, новости