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Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 52 пациентов. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T10:20
2023-01-16T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 52 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 211 016 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 730 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, за весь период – 203 734", - говорится в сообщении минздрава.Летальных исходов не зарегистрировано.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 62 и 80 лет."В ковидные стационары госпитализаций за сутки не было, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 42 – с подтвержденным COVID-19", - отметили в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 522 человека, выздоровели 94 890.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработкеПопова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
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Сколько новых случаев и смертей от COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе на 16 января выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли два человека

10:20 16.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
Лечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 52 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 211 016 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 730 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, за весь период – 203 734", - говорится в сообщении минздрава.
Летальных исходов не зарегистрировано.
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Сводка по Севастополю

В городе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 62 и 80 лет.
"В ковидные стационары госпитализаций за сутки не было, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 42 – с подтвержденным COVID-19", - отметили в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 522 человека, выздоровели 94 890.
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