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Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января
В Крыму и Севастополе выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 60 пациентов. РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T11:48
2023-01-15T11:48
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коронавирус
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 60 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 27 новый случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 987 положительных на COVID-19.Летальных случаев не зафиксировано.Данные по СевастополюВ городе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 40 и 64 лет.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 515 человек, выздоровели 94 888.Информация по странеВ России за сутки выявили 4789 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 489 человек, что на 39,9% меньше, чем накануне. Выздоровели 3208 пациентов.Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 59 регионах. В 16 субъектах ситуация не изменилась.
https://crimea.ria.ru/20230113/vaktsina-ot-krakena--rossiyskie-uchenye-pristupili-k-razrabotke-1126379921.html
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Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января

В Крыму и Севастополе выявили 52 новых случая COVID-19, умерли два человека

11:48 15.01.2023
 
© РИА Новости КрымКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 60 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 27 новый случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 987 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 727 человек. Выписаны за сутки 11 человек, за весь период – 203 707", - проинформировали в минздраве региона.
Летальных случаев не зафиксировано.

Данные по Севастополю

В городе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 40 и 64 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы два человека, выписан один пациент. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве Севастополя.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 515 человек, выздоровели 94 888.

Информация по стране

В России за сутки выявили 4789 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 489 человек, что на 39,9% меньше, чем накануне. Выздоровели 3208 пациентов.
Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 59 регионах. В 16 субъектах ситуация не изменилась.
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