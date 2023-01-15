https://crimea.ria.ru/20230115/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-15-yanvarya-1126403494.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января

В Крыму и Севастополе выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 60 пациентов. РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T11:48

2023-01-15T11:48

2023-01-15T11:48

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, умерли два человека. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 60 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 27 новый случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 210 987 положительных на COVID-19.Летальных случаев не зафиксировано.Данные по СевастополюВ городе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 40 и 64 лет.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 515 человек, выздоровели 94 888.Информация по странеВ России за сутки выявили 4789 случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 489 человек, что на 39,9% меньше, чем накануне. Выздоровели 3208 пациентов.Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 59 регионах. В 16 субъектах ситуация не изменилась.

https://crimea.ria.ru/20230113/vaktsina-ot-krakena--rossiyskie-uchenye-pristupili-k-razrabotke-1126379921.html

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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