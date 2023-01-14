https://crimea.ria.ru/20230114/v-krymu-opyat-zakryvayut-na-karantin-klassy-i-gruppy-v-detskikh-sadakh-1126396106.html
В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах - РИА Новости Крым, 14.01.2023
В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T17:08
2023-01-14T17:08
2023-01-14T17:08
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
образование в крыму и севастополе
министерство образования крыма
орви
грипп
свиной грипп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349554_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_d31f2318663d960862969be49215556d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, однако ситуация остается напряженной. В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит лекарствСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
https://crimea.ria.ru/20230112/popova-o-novom-shtamme-kraken-immunnoy-zaschity-mozhet-ne-khvatit-1126378471.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349554_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f8193d49caa5a251cb96bb3997ed7b39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, орви, грипп, свиной грипп, общество, дети
В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
Минобраз: в Крыму на карантин закрыты 11 классов и 5 групп в детских садах