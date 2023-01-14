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В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах - РИА Новости Крым, 14.01.2023
В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах
Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T17:08
2023-01-14T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, однако ситуация остается напряженной. В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит лекарствСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
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В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах

Минобраз: в Крыму на карантин закрыты 11 классов и 5 групп в детских садах

17:08 14.01.2023
 
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Дезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.
"В восьми школах закрыты 11 классов. Это в городах Алушта, Керчь, Симферополь, а также Джанкойском, Ленинском, Раздольненском и Сакском районах. В четырех детских садах закрыты пять групп. Это дошкольные учреждения в Алуште, Керчи, Красногвардейском и Черноморском районах", - рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, однако ситуация остается напряженной. В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
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