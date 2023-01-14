https://crimea.ria.ru/20230114/v-krymu-opyat-zakryvayut-na-karantin-klassy-i-gruppy-v-detskikh-sadakh-1126396106.html

В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах

В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах - РИА Новости Крым, 14.01.2023

В Крыму опять закрывают на карантин классы и группы в детских садах

Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T17:08

2023-01-14T17:08

2023-01-14T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Пять групп в детских садах и 11 школьных классов закрыты в Крыму на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, однако ситуация остается напряженной. В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит лекарствСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"

https://crimea.ria.ru/20230112/popova-o-novom-shtamme-kraken-immunnoy-zaschity-mozhet-ne-khvatit-1126378471.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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