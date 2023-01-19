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Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались два пациента. Сутками ранее медики ковид диагностировали у... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:37
2023-01-19T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались два пациента. Сутками ранее медики ковид диагностировали у 36 человек.Сколько случаев коронавируса в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 105 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 749 человек. Выписали 19 человек, за весь период – 203 811", - говорится в сообщении регионального минздрава.Умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5416 человек.Сколько случаев коронавируса в СевастополеВ городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет."В ковидные стационары были госпитализированы 12 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находится 52 человека, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 572 человека, выздоровели 94 912.Карантин в школах и детских садахВ Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. По данным минобраза республики, решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.Так, отдельные классы закрыты в 14 школах в Армянске, Керчи, Саках, Симферополе, Ялте, а также в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопский, Раздольненский и Сакский районы. Кроме того, в восьми детских садах приостановлен образовательный процесс в 10 группах. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуДесятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и СевастополеГрипп и ОРВИ наступают: в Крыму в сутки заболевают по тысяче человек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе
Рост новых случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 51 новый случай COVID-19, скончались два пациента

11:37 19.01.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались два пациента. Сутками ранее медики ковид диагностировали у 36 человек.

Сколько случаев коронавируса в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 105 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 749 человек. Выписали 19 человек, за весь период – 203 811", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5416 человек.

Сколько случаев коронавируса в Севастополе

В городе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы 12 человек, выписаны пять. На данный момент в больницах находится 52 человека, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 572 человека, выздоровели 94 912.

Карантин в школах и детских садах

В Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. По данным минобраза республики, решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Так, отдельные классы закрыты в 14 школах в Армянске, Керчи, Саках, Симферополе, Ялте, а также в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопский, Раздольненский и Сакский районы. Кроме того, в восьми детских садах приостановлен образовательный процесс в 10 группах. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.
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