https://crimea.ria.ru/20230118/desyatki-novykh-sluchaev-operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126446771.html

Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Сутками ранее медики... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T10:36

2023-01-18T10:36

2023-01-18T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Сутками ранее медики подтвердили 52 случая COVID-19.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 078 положительных на COVID-19.Летальных исходов за минувший день не зарегистрировано.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 37 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 548 человек, выздоровели 94 907.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорРезкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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