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Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Сутками ранее медики... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T10:36
2023-01-18T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Сутками ранее медики подтвердили 52 случая COVID-19.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 078 положительных на COVID-19.Летальных исходов за минувший день не зарегистрировано.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 37 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 548 человек, выздоровели 94 907.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 53% - РоспотребнадзорРезкий рост: в России в полтора раза выросло число пациентов с COVID-19COVID-19 снова наступает: сколько человек заболело в Крыму и Севастополе
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Десятки новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев заражения COVID-19

10:36 18.01.2023 (обновлено: 10:37 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано. Сутками ранее медики подтвердили 52 случая COVID-19.
Коронавирус в Крыму
На территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 078 положительных на COVID-19.
"Госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 739 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 203 792", - говорится в сообщении минздрава региона.
Летальных исходов за минувший день не зарегистрировано.
Коронавирус в Севастополе
В городе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 37 - с подтвержденным COVID-19.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 548 человек, выздоровели 94 907.
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