https://crimea.ria.ru/20221115/ginekolog-nazvala-prichiny-kotorye-meshayut-zaberemenet-i-rodit-1125371100.html

Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить

Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить

Эмоциональные потрясения и стрессы, а также вредные привычки уменьшают шансы для женщины забеременеть и выносить ребенка. Об этом со ссылкой на врача-гинеколога РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T21:59

2022-11-15T21:59

2022-11-15T21:59

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110137/60/1101376060_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_a6150b29fea2c19895ed7ad4349b8f91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Эмоциональные потрясения и стрессы, а также вредные привычки уменьшают шансы для женщины забеременеть и выносить ребенка. Об этом со ссылкой на врача-гинеколога Ольгу Ерохину сообщает "Вечерняя Москва".Наличие этих факторов может привести к прекращению процесса овуляции, отметила врач. Даже у девушек молодого возраста несколько раз в год наблюдается ановуляция, то есть ее отсутствие, добавила эксперт, и с возрастом это становится все чаще.Причины этому могут быть абсолютно разные. Даже переутомление или чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать такой процесс."Сильный стресс, а также продолжительные эмоциональные потрясения, действуют разрушительно. Если женщина сильно переутомляется, подвергается сильным физическим нагрузкам, постоянно меняет климат и долго путешествует, это может увеличить риск развития ановуляции. Алкоголь и курение тоже сокращают шансы стать мамой", - перечислила она.Еще один фактор, который может тормозить зачатие – низкий вес женщины.И напоследок врач порекомендовала не злоупотреблять контрацептивными препаратами. Их постоянное использование сокращает период овуляции и не дает возможность женщине спланировать беременность, заключила Ольга Ерохина.Ранее кардиолог Анна Кореневич порекомендовала беременным ограничить потребление кофе, потому как это может навредить будущей маме. По ее словам, безопасная норма для здоровья матери и будущего малыша – одна чашка в день.

https://crimea.ria.ru/20211117/kak-vaktsinatsiya-ot-covid-19-vliyaet-na-beremennykh-i-kormyaschikh-zhenschin--vrach-1121447434.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество