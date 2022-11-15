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Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить
Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить
Эмоциональные потрясения и стрессы, а также вредные привычки уменьшают шансы для женщины забеременеть и выносить ребенка. Об этом со ссылкой на врача-гинеколога РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T21:59
2022-11-15T21:59
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Эмоциональные потрясения и стрессы, а также вредные привычки уменьшают шансы для женщины забеременеть и выносить ребенка. Об этом со ссылкой на врача-гинеколога Ольгу Ерохину сообщает "Вечерняя Москва".Наличие этих факторов может привести к прекращению процесса овуляции, отметила врач. Даже у девушек молодого возраста несколько раз в год наблюдается ановуляция, то есть ее отсутствие, добавила эксперт, и с возрастом это становится все чаще.Причины этому могут быть абсолютно разные. Даже переутомление или чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать такой процесс."Сильный стресс, а также продолжительные эмоциональные потрясения, действуют разрушительно. Если женщина сильно переутомляется, подвергается сильным физическим нагрузкам, постоянно меняет климат и долго путешествует, это может увеличить риск развития ановуляции. Алкоголь и курение тоже сокращают шансы стать мамой", - перечислила она.Еще один фактор, который может тормозить зачатие – низкий вес женщины.И напоследок врач порекомендовала не злоупотреблять контрацептивными препаратами. Их постоянное использование сокращает период овуляции и не дает возможность женщине спланировать беременность, заключила Ольга Ерохина.Ранее кардиолог Анна Кореневич порекомендовала беременным ограничить потребление кофе, потому как это может навредить будущей маме. По ее словам, безопасная норма для здоровья матери и будущего малыша – одна чашка в день.
https://crimea.ria.ru/20211117/kak-vaktsinatsiya-ot-covid-19-vliyaet-na-beremennykh-i-kormyaschikh-zhenschin--vrach-1121447434.html
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество
Гинеколог назвала причины, которые мешают забеременеть и родить

Гинеколог Ерохина объяснила, что мешает женщине забеременеть и родить

21:59 15.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Эмоциональные потрясения и стрессы, а также вредные привычки уменьшают шансы для женщины забеременеть и выносить ребенка. Об этом со ссылкой на врача-гинеколога Ольгу Ерохину сообщает "Вечерняя Москва".
Наличие этих факторов может привести к прекращению процесса овуляции, отметила врач. Даже у девушек молодого возраста несколько раз в год наблюдается ановуляция, то есть ее отсутствие, добавила эксперт, и с возрастом это становится все чаще.

"После 30 лет количество овуляций в год сокращается. В 45 лет три цикла из четырех бывают ановуляторными. Это помогает понять, почему чем старше женщина становится, тем труднее ей забеременеть", - отметила врач.

Причины этому могут быть абсолютно разные. Даже переутомление или чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать такой процесс.
"Сильный стресс, а также продолжительные эмоциональные потрясения, действуют разрушительно. Если женщина сильно переутомляется, подвергается сильным физическим нагрузкам, постоянно меняет климат и долго путешествует, это может увеличить риск развития ановуляции. Алкоголь и курение тоже сокращают шансы стать мамой", - перечислила она.
Еще один фактор, который может тормозить зачатие – низкий вес женщины.
"Процесс овуляции будет происходить нормально, если жировая ткань организма женщины будет составлять не меньше 18 процентов от всего веса", - указала Ерохина.
И напоследок врач порекомендовала не злоупотреблять контрацептивными препаратами. Их постоянное использование сокращает период овуляции и не дает возможность женщине спланировать беременность, заключила Ольга Ерохина.
Ранее кардиолог Анна Кореневич порекомендовала беременным ограничить потребление кофе, потому как это может навредить будущей маме. По ее словам, безопасная норма для здоровья матери и будущего малыша – одна чашка в день.
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