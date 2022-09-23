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Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера
Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера
Обычный парагрипп, герпес и его штаммы, а также коронавирусная инфекция могут ускорить развитие болезни Альцгеймера. Такое мнение в комментарии "Вечерней... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T21:17
2022-09-23T21:17
2022-09-23T21:17
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Обычный парагрипп, герпес и его штаммы, а также коронавирусная инфекция могут ускорить развитие болезни Альцгеймера. Такое мнение в комментарии "Вечерней Москве" выразил врач-невролог Александр Комаров.Он уточнил, что инфекций, которые вызывают болезнь Альцгеймера, не существует. Однако ряд нейроинфекций могут выступать в роли провокатора заболевания. По словам Комарова, в развитии болезни Альцгеймера важную роль выполняют два механизма - гибель нейронов лобных долей коры и накопление амилоида, который приводит к гибели нейронов лобных долей.Например, в случае с ковидом развитию заболевания способствуют аутоиммунная агрессия, нарушение питания вследствие гипоксии, повышение свертываемости крови в сосудах."Вместе они могут провоцировать болезнь Альцгеймера или деменцию альцгеймерского типа", — предупредил врач.Именно поэтому важна профилактика, которая поможет укрепить иммунитет и позволит снизить риск развития недуга. Врач Комаров советует витаминотерапию."В частности, применять витамины D и C. А при наличии артериальной гипертензии, атеросклероза и болезней обмена (сахарный диабет, печеночные нарушения) рекомендуется их лечение и коррекция", — считает он.Врач рекомендовал людям с предрасположенностью к болезни принимать специальные препараты для предотвращения накопления амилоида, который является провокатором деменции.
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здоровье, общество
Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера
Невролог Комаров перечислил инфекции, которые провоцируют болезнь Альцгеймера
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым.
Обычный парагрипп, герпес и его штаммы, а также коронавирусная инфекция могут ускорить развитие болезни Альцгеймера. Такое мнение в комментарии "Вечерней Москве"
выразил врач-невролог Александр Комаров.
Он уточнил, что инфекций, которые вызывают болезнь Альцгеймера, не существует. Однако ряд нейроинфекций могут выступать в роли провокатора заболевания. По словам Комарова, в развитии болезни Альцгеймера важную роль выполняют два механизма - гибель нейронов лобных долей коры и накопление амилоида, который приводит к гибели нейронов лобных долей.
"Сочетание этих двух факторов и приводит к болезни Альцгеймера", — объяснил специалист.
Например, в случае с ковидом развитию заболевания способствуют аутоиммунная агрессия, нарушение питания вследствие гипоксии, повышение свертываемости крови в сосудах.
"Вместе они могут провоцировать болезнь Альцгеймера или деменцию альцгеймерского типа", — предупредил врач.
Именно поэтому важна профилактика, которая поможет укрепить иммунитет и позволит снизить риск развития недуга. Врач Комаров советует витаминотерапию.
"В частности, применять витамины D и C. А при наличии артериальной гипертензии, атеросклероза и болезней обмена (сахарный диабет, печеночные нарушения) рекомендуется их лечение и коррекция", — считает он.
Врач рекомендовал людям с предрасположенностью к болезни принимать специальные препараты для предотвращения накопления амилоида, который является провокатором деменции.