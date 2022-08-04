https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html

Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо

Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо

Украинский бизнес продолжает работать в Херсонской области, также в регионе остались местные предприниматели и сейчас постепенно заходят представители из Крыма... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T14:52

2022-08-04T14:52

2022-08-04T15:03

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Украинский бизнес продолжает работать в Херсонской области, также в регионе остались местные предприниматели и сейчас постепенно заходят представители из Крыма и других регионов России. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ >>По словам Сальдо, местные предприниматели с пониманием относятся к переходному периоду и считают, что в итоге они только приобретут."Я общаюсь с людьми, и они говорят, что и сейчас продолжают работать, благодарят, что им дают возможность это делать. Они понимают, что, может, в чем-то теряют, но тут же говорят, что они заработают и в итоге приобретут", - добавил глава области.Как сообщалось, в конце мая в Мелитопольском районе и Херсоне открылись супермаркеты с товарами из Крыма и других российских регионов. В ассортименте – продукты, детское питание и предметы личной гигиены. Вместе с тем аграрии и фермеры с освобожденных территорий Украины начали активно возить продукцию в Крым.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220602/kak-khersonskie-fermery-povliyali-na-tseny-v-krymu-chto-govoryat-na-rynkakh-1123424782.html

https://crimea.ria.ru/20220803/agrarii-khersona-iz-za-nalichnogo-rascheta-teryayut-v-dengakh--khusnulin-1124050956.html

херсонская область

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2022

Валерий Волков

Валерий Волков

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Волков

херсонская область, экономика