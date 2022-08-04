https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
Украинский бизнес продолжает работать в Херсонской области, также в регионе остались местные предприниматели и сейчас постепенно заходят представители из Крыма... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T14:52
2022-08-04T14:52
2022-08-04T15:03
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Украинский бизнес продолжает работать в Херсонской области, также в регионе остались местные предприниматели и сейчас постепенно заходят представители из Крыма и других регионов России. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ >>По словам Сальдо, местные предприниматели с пониманием относятся к переходному периоду и считают, что в итоге они только приобретут."Я общаюсь с людьми, и они говорят, что и сейчас продолжают работать, благодарят, что им дают возможность это делать. Они понимают, что, может, в чем-то теряют, но тут же говорят, что они заработают и в итоге приобретут", - добавил глава области.Как сообщалось, в конце мая в Мелитопольском районе и Херсоне открылись супермаркеты с товарами из Крыма и других российских регионов. В ассортименте – продукты, детское питание и предметы личной гигиены. Вместе с тем аграрии и фермеры с освобожденных территорий Украины начали активно возить продукцию в Крым.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220602/kak-khersonskie-fermery-povliyali-na-tseny-v-krymu-chto-govoryat-na-rynkakh-1123424782.html
https://crimea.ria.ru/20220803/agrarii-khersona-iz-za-nalichnogo-rascheta-teryayut-v-dengakh--khusnulin-1124050956.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, экономика
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
Глава Херсонской ВГА Сальдо: заходит бизнес из России, а украинский никуда и не уходил
14:52 04.08.2022 (обновлено: 15:03 04.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков.
Украинский бизнес продолжает работать в Херсонской области, также в регионе остались местные предприниматели и сейчас постепенно заходят представители из Крыма и других регионов России. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Украинский бизнес никуда и не уходил, он есть и пытается здесь продолжить свою деятельность. И на здоровье, если это чистый бизнес без уплаты налогов на деятельность ВСУ, иначе потом за эти же деньги будут куплены те же HIMARS, которые этому же бизнесу будут мешать работать. Также у нас есть местные предприниматели, которые стоят в очереди за паспортами и понимают, что им в этих условиях лучше", - рассказал он.
По словам Сальдо, местные предприниматели с пониманием относятся к переходному периоду и считают, что в итоге они только приобретут.
"Я общаюсь с людьми, и они говорят, что и сейчас продолжают работать, благодарят, что им дают возможность это делать. Они понимают, что, может, в чем-то теряют, но тут же говорят, что они заработают и в итоге приобретут", - добавил глава области.
Как сообщалось, в конце мая в Мелитопольском районе и Херсоне открылись супермаркеты с товарами из Крыма
и других российских регионов. В ассортименте – продукты, детское питание и предметы личной гигиены. Вместе с тем аграрии и фермеры с освобожденных территорий Украины начали активно возить продукцию в Крым.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.