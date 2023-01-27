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Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году
Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году
В Крыму в этом году отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе дороги, мосты и искусственные сооружения. Об этом сообщает Служба... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T19:52
2023-01-27T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе дороги, мосты и искусственные сооружения. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог республики.Приведение в нормативное состояние опорной сети проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Ремонт дорог в Крыму в 2023 годуПо данным Службы автодорог, будет отремонтирован ряд участков региональных и межмуниципальных дорог:Также планируется привести в порядок мосты на автодорогах: Зеленое - Богатырь - Плотинное, Песчаное - Почтовое и Аромат – Многоречье.Сколько дорог в Крыму соответствует нормамВ опорную дорожную сеть Крыма включены существующие, перспективные маршруты и приоритетные направления. На конец прошлого года протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, составила 827,169 км. Однако, согласно диагностике, по состоянию на декабрь 2022-го в нормативном состоянии находились около 450 км, сообщили в главном управлении по реализации национальных проектов.В этом году запланировано приведение к нормативному состоянию 75 км опорной сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового ГенпланаКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымВ Крыму выделят сотни миллионов на корректировку генпланов
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крым, новости крыма, дороги крыма, транспорт, служба автомобильных дорог республики крым
Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году

Служба автодорог Крыма: в 2023 году отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры

19:52 27.01.2023
 
© МВД по Республике КрымДорога на подъезде к Евпатории
Дорога на подъезде к Евпатории
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе дороги, мосты и искусственные сооружения. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог республики.
Приведение в нормативное состояние опорной сети проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"В 2023 году запланирована реализация 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, ремонт 15 участков автомобильных дорог и 24 объектов ремонта и капитального ремонта искусственных сооружений", - говорится в сообщении госорганизации в ВКонтакте.
Ремонт дорог в Крыму в 2023 году
По данным Службы автодорог, будет отремонтирован ряд участков региональных и межмуниципальных дорог:
  • Черноморское - Евпатория – Знаменское, протяженность более 16 км;
  • Веселое – Дубки, протяженность 11,7 км;
  • Первомайское – Воинка, протяженность 10 км;
  • Воронки – автодорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной, 26 км.
Также планируется привести в порядок мосты на автодорогах: Зеленое - Богатырь - Плотинное, Песчаное - Почтовое и Аромат – Многоречье.
Сколько дорог в Крыму соответствует нормам
В опорную дорожную сеть Крыма включены существующие, перспективные маршруты и приоритетные направления. На конец прошлого года протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, составила 827,169 км. Однако, согласно диагностике, по состоянию на декабрь 2022-го в нормативном состоянии находились около 450 км, сообщили в главном управлении по реализации национальных проектов.
В этом году запланировано приведение к нормативному состоянию 75 км опорной сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

"В текущем году на выполнение дорожных работ по приведению к соответствующим нормативным требованиям автодорог регионального и межмуниципального значения (включая объекты дорожной сети городских агломераций) предусмотрено 3 млрд 088 млн рублей", - добавили в управлении.

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