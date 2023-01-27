https://crimea.ria.ru/20230127/kakie-dorogi-v-krymu-otremontiruyut-v-2023-godu-1126625357.html

Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году

Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году

В Крыму в этом году отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе дороги, мосты и искусственные сооружения. Об этом сообщает Служба... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T19:52

2023-01-27T19:52

2023-01-27T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 39 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе дороги, мосты и искусственные сооружения. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог республики.Приведение в нормативное состояние опорной сети проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Ремонт дорог в Крыму в 2023 годуПо данным Службы автодорог, будет отремонтирован ряд участков региональных и межмуниципальных дорог:Также планируется привести в порядок мосты на автодорогах: Зеленое - Богатырь - Плотинное, Песчаное - Почтовое и Аромат – Многоречье.Сколько дорог в Крыму соответствует нормамВ опорную дорожную сеть Крыма включены существующие, перспективные маршруты и приоритетные направления. На конец прошлого года протяженность региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, составила 827,169 км. Однако, согласно диагностике, по состоянию на декабрь 2022-го в нормативном состоянии находились около 450 км, сообщили в главном управлении по реализации национальных проектов.В этом году запланировано приведение к нормативному состоянию 75 км опорной сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового ГенпланаКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымВ Крыму выделят сотни миллионов на корректировку генпланов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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