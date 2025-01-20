Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/v-sevastopole-vyrosla-edinovremennaya-vyplata-dlya-uchastnikov-svo-1143500736.html
В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО
В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО
В Севастополе единовременная региональная выплата для бойцов спецоперации выросла до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T15:33
2025-01-20T15:33
новости сво
участники сво
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
пособия и выплаты
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_28a61a51ceddfef097bc6071421d1ce9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе единовременная региональная выплата для бойцов спецоперации выросла до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания городского правительства.Те, кто подписал контракт с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тысяч рублей из регионального бюджета и столько же — из федерального, уточнил он.Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 400 тысяч рублей.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВОНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128650092_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_fd3c1315cafc92f8dc3ec3649b7fab1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, участники сво, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, пособия и выплаты, соцвыплаты
В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО

В Севастополе единовременная выплата для бойцов СВО выросла до полумиллиона - Развожаев

15:33 20.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенная служба
Военная служба - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе единовременная региональная выплата для бойцов спецоперации выросла до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания городского правительства.
"По моему поручению увеличен до 500 тысяч рублей размер единовременной выплаты для бойцов, которые заключили контракт с 1 января 2025 года. Суммарно воины будут получать 900 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 500 — из регионального", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Те, кто подписал контракт с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тысяч рублей из регионального бюджета и столько же — из федерального, уточнил он.
Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 400 тысяч рублей.
31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей
"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВО
На востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО
 
Новости СВОУчастники СВОМихаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяПособия и выплатыСоцвыплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Освобождение Курской области - ВСУ в провальных атаках теряет боевиков
15:33В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО
15:25Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад
15:11ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму
15:10Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо
15:02Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"
14:34Елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты
14:23Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25
14:16В машине Гоши Куценко нашли труп женщины
13:59В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию
13:48Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
13:29Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки
13:17Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
12:56В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
12:47В Севастополе перекрыт рейд
12:20Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
12:12Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
12:10Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина
12:06Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами
11:52В Севастополе собаки напали на ребенка - дело контролирует Бастрыкин
Лента новостейМолния