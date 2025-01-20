https://crimea.ria.ru/20250120/v-sevastopole-vyrosla-edinovremennaya-vyplata-dlya-uchastnikov-svo-1143500736.html

В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО

В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО

В Севастополе единовременная региональная выплата для бойцов спецоперации выросла до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T15:33

2025-01-20T15:33

2025-01-20T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе единовременная региональная выплата для бойцов спецоперации выросла до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания городского правительства.Те, кто подписал контракт с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тысяч рублей из регионального бюджета и столько же — из федерального, уточнил он.Крымчане, заключившие контракт с Минобороны России на участие в специальной военной операции, получат единовременную выплату из регионального бюджета в размере 400 тысяч рублей.31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВОНа востоке Крыма сформировали 1000 участков для выдачи участникам СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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