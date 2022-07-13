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Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке

Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибли два человека, ранены 90, семеро пропали без вести. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T14:38

2022-07-13T14:38

2022-07-13T14:38

херсонская область

происшествия

новости

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибли два человека, ранены 90, семеро пропали без вести. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Кроме того, разрушены или повреждены 248 магазинов и объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Более 270 горожан остались без жилья. Многие люди потеряли работу из-за разрушения предприятий.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США.

/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, новости, специальная военная операция рф на украине