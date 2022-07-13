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Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибли два человека, ранены 90, семеро пропали без вести. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T14:38
2022-07-13T14:38
херсонская область
происшествия
новости
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибли два человека, ранены 90, семеро пропали без вести. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Кроме того, разрушены или повреждены 248 магазинов и объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Более 270 горожан остались без жилья. Многие люди потеряли работу из-за разрушения предприятий.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США.
/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, происшествия, новости, специальная военная операция рф на украине
Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки погибли двое, семеро пропали без вести

14:38 13.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибли два человека, ранены 90, семеро пропали без вести. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
"Официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке после обстрела ВСУ: погибшие – два человека, пропали без вести – семь человек, ранены – 90 человек", – написала она в своем Telegram-канале.
Пожар
Вчера, 13:39
Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке
Кроме того, разрушены или повреждены 248 магазинов и объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.
Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Более 270 горожан остались без жилья. Многие люди потеряли работу из-за разрушения предприятий.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США.
 
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