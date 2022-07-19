Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании.По его словам, по сравнению с украинскими, налоги для фермеров сейчас минимальные."Люди боялись зерно сдавать через элеваторы, потому что там сумасшедшие налоги были, за копейки брали. А теперь решили и проблему сдачи зерновых. Есть элеваторы и хорошие цены нам дают. Раньше цена искусственно занижалась очень сильно. Сегодня наше зерно идет госкомпании. Есть льготный тариф на воду для полива и на электричество – тариф пока бесплатный", - рассказывает Александр Маленков.По оценкам фермера, урожай в этом году хороший.Заключены также договоры на поставку удобрений и топлива на осень.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области.
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании.
"Раньше было так - приехали перекупщики, закупили, отвезли. Теперь все проходит официально, по документам, через банки, нам открыли счета", - рассказывает директор фермерского хозяйства Александр Маленков.
По его словам, по сравнению с украинскими, налоги для фермеров сейчас минимальные.
"Люди боялись зерно сдавать через элеваторы, потому что там сумасшедшие налоги были, за копейки брали. А теперь решили и проблему сдачи зерновых. Есть элеваторы и хорошие цены нам дают. Раньше цена искусственно занижалась очень сильно. Сегодня наше зерно идет госкомпании. Есть льготный тариф на воду для полива и на электричество – тариф пока бесплатный", - рассказывает Александр Маленков.
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