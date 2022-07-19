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Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T13:11
2022-07-19T13:11
запорожская область
мелитополь
сельское хозяйство
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании.По его словам, по сравнению с украинскими, налоги для фермеров сейчас минимальные."Люди боялись зерно сдавать через элеваторы, потому что там сумасшедшие налоги были, за копейки брали. А теперь решили и проблему сдачи зерновых. Есть элеваторы и хорошие цены нам дают. Раньше цена искусственно занижалась очень сильно. Сегодня наше зерно идет госкомпании. Есть льготный тариф на воду для полива и на электричество – тариф пока бесплатный", - рассказывает Александр Маленков.По оценкам фермера, урожай в этом году хороший.Заключены также договоры на поставку удобрений и топлива на осень.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20220713/ukrainskie-vertolety-podzhigayut-polya-pod-khersonom--vlasti-1123825799.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, мелитополь, сельское хозяйство, общество
Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые

Россия помогает Запорожской области с урожаем зерновых

13:11 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей Георгиев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании.
"Раньше было так - приехали перекупщики, закупили, отвезли. Теперь все проходит официально, по документам, через банки, нам открыли счета", - рассказывает директор фермерского хозяйства Александр Маленков.
По его словам, по сравнению с украинскими, налоги для фермеров сейчас минимальные.
"Люди боялись зерно сдавать через элеваторы, потому что там сумасшедшие налоги были, за копейки брали. А теперь решили и проблему сдачи зерновых. Есть элеваторы и хорошие цены нам дают. Раньше цена искусственно занижалась очень сильно. Сегодня наше зерно идет госкомпании. Есть льготный тариф на воду для полива и на электричество – тариф пока бесплатный", - рассказывает Александр Маленков.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Фермеры признаются, что готовы были распродать имущество и перебраться в Россию.

Уборка зерновых в Запорожской области
1 из 4

Фермеры признаются, что готовы были распродать имущество и перебраться в Россию.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Но, когда обстановка стабилизировалась и пришла помощь из России - решили остаться.

Уборка зерновых в Запорожской области
2 из 4

Но, когда обстановка стабилизировалась и пришла помощь из России - решили остаться.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

И приступили к уборочной кампании.

Уборка зерновых в Запорожской области
3 из 4

И приступили к уборочной кампании.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Урожай в целом оценивают, как неплохой. По отдельным позициям - выше среднего.

Уборка зерновых в Запорожской области
4 из 4

Урожай в целом оценивают, как неплохой. По отдельным позициям - выше среднего.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 4

Фермеры признаются, что готовы были распродать имущество и перебраться в Россию.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 4

Но, когда обстановка стабилизировалась и пришла помощь из России - решили остаться.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 4

И приступили к уборочной кампании.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 4

Урожай в целом оценивают, как неплохой. По отдельным позициям - выше среднего.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
По оценкам фермера, урожай в этом году хороший.
"В этом году собираем 25-35 центнеров с гектара, рапс – 40 центнеров, это выше среднего. Россия и местные власти помогли с ГСМ, с техникой".
Заключены также договоры на поставку удобрений и топлива на осень.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области.
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