https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые

Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые

На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T13:11

2022-07-19T13:11

2022-07-19T13:11

запорожская область

мелитополь

сельское хозяйство

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. На освобожденных территориях Запорожской области налаживается мирная жизнь, фермерские хозяйства приступили к уборочной кампании.По его словам, по сравнению с украинскими, налоги для фермеров сейчас минимальные."Люди боялись зерно сдавать через элеваторы, потому что там сумасшедшие налоги были, за копейки брали. А теперь решили и проблему сдачи зерновых. Есть элеваторы и хорошие цены нам дают. Раньше цена искусственно занижалась очень сильно. Сегодня наше зерно идет госкомпании. Есть льготный тариф на воду для полива и на электричество – тариф пока бесплатный", - рассказывает Александр Маленков.По оценкам фермера, урожай в этом году хороший.Заключены также договоры на поставку удобрений и топлива на осень.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20220713/ukrainskie-vertolety-podzhigayut-polya-pod-khersonom--vlasti-1123825799.html

запорожская область

мелитополь

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2022

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, мелитополь, сельское хозяйство, общество