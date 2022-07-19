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Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
Бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T11:30
2022-07-19T11:30
запорожская область
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 2012-2016 годах работал начальником управления, а затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии в металлургической компании "Северсталь". В 2017-2022 годах работал первым вице-губернатором Вологодской области, одновременно возглавляя правительство региона.Является выпускником "Школы губернаторов" – совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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запорожская область, российская федерация (россия, рф), политика
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области

Бывший замглавы Вологодской области Кольцов возглавил правительство Запорожской области

11:30 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Главой правительства Запорожской области назначен Антон Викторович Кольцов. Антон Викторович имеет большой опыт, как в государственной службе, так и в решении сложных задач. Уверен, что новое назначение администрации Запорожской области обеспечит высокий уровень развития региона", – написал он в своем Telegram-канале.
Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 2012-2016 годах работал начальником управления, а затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии в металлургической компании "Северсталь". В 2017-2022 годах работал первым вице-губернатором Вологодской области, одновременно возглавляя правительство региона.
Является выпускником "Школы губернаторов" – совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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