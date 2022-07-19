https://crimea.ria.ru/20220719/byvshiy-zamglavy-regiona-rf-vozglavil-pravitelstvo-zaporozhskoy-oblasti-1123891556.html
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
Бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T11:30
2022-07-19T11:30
2022-07-19T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 2012-2016 годах работал начальником управления, а затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии в металлургической компании "Северсталь". В 2017-2022 годах работал первым вице-губернатором Вологодской области, одновременно возглавляя правительство региона.Является выпускником "Школы губернаторов" – совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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запорожская область, российская федерация (россия, рф), политика
Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
Бывший замглавы Вологодской области Кольцов возглавил правительство Запорожской области