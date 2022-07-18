Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально
Крым один из первых начал помогать людям на освобожденных территориях — Константинов
© РИА Новости КрымПредседатель Госсовета РК Владимир Константинов
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Крымчане ближе всех к освобожденным регионам ментально, Крым начал помогать людям в этих регионах раньше других. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Мы дотационный регион, но, тем не менее, оказываем помощь. И начали это делать раньше других. Мы ближе всех к ним ментально, мы были в составе одного государства. Очень хорошо их знаем и понимаем, и все вопросы интеграции в российское государство, как они себе наметили, для нас тоже понятны. В этом плане лучших советчиков, чем крымчане, они не найдут", — сказал Константинов.
Он подчеркнул, что жизнь в освобожденных регионах наладится, как только там запустят полноценное функционирование бизнеса и экономики.
"Нужно организовать нормальную жизнь людей, работу экономики, и все вопросы начнут отпадать сами собой. Поэтому (необходимы — ред.) проведение там референдума, организация работы власти на местах, начало функционирования всей системы бизнеса и экономики. Это та цель, к которой нужно идти", — отметил спикер Госсовета.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Мелитополе. Чем живет освобожденная Запорожская область, как она готовится к проведению референдума о вхождении в Россию, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны, в интервью нашему агентству рассказал руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.