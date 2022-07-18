https://crimea.ria.ru/20220718/konstantinov-ob-osvobozhdennykh-regionakh-my-blizhe-vsekh-mentalno-1123885569.html

Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально

Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально

Крымчане ближе всех к освобожденным регионам ментально, Крым начал помогать людям в этих регионах раньше других. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T17:32

2022-07-18T17:32

2022-07-18T17:32

радио "спутник в крыму"

политика

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Крымчане ближе всех к освобожденным регионам ментально, Крым начал помогать людям в этих регионах раньше других. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Мы дотационный регион, но, тем не менее, оказываем помощь. И начали это делать раньше других. Мы ближе всех к ним ментально, мы были в составе одного государства. Очень хорошо их знаем и понимаем, и все вопросы интеграции в российское государство, как они себе наметили, для нас тоже понятны. В этом плане лучших советчиков, чем крымчане, они не найдут", — сказал Константинов.Он подчеркнул, что жизнь в освобожденных регионах наладится, как только там запустят полноценное функционирование бизнеса и экономики.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Мелитополе. Чем живет освобожденная Запорожская область, как она готовится к проведению референдума о вхождении в Россию, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны, в интервью нашему агентству рассказал руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

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политика, владимир константинов