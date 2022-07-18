Рейтинг@Mail.ru
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220718/konstantinov-ob-osvobozhdennykh-regionakh-my-blizhe-vsekh-mentalno-1123885569.html
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально
Крымчане ближе всех к освобожденным регионам ментально, Крым начал помогать людям в этих регионах раньше других. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T17:32
2022-07-18T17:32
радио "спутник в крыму"
политика
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0a/1123507198_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_00b47b417d396a2eaabaa26f662f4260.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Крымчане ближе всех к освобожденным регионам ментально, Крым начал помогать людям в этих регионах раньше других. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Мы дотационный регион, но, тем не менее, оказываем помощь. И начали это делать раньше других. Мы ближе всех к ним ментально, мы были в составе одного государства. Очень хорошо их знаем и понимаем, и все вопросы интеграции в российское государство, как они себе наметили, для нас тоже понятны. В этом плане лучших советчиков, чем крымчане, они не найдут", — сказал Константинов.Он подчеркнул, что жизнь в освобожденных регионах наладится, как только там запустят полноценное функционирование бизнеса и экономики.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Мелитополе. Чем живет освобожденная Запорожская область, как она готовится к проведению референдума о вхождении в Россию, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны, в интервью нашему агентству рассказал руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0a/1123507198_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7e304f20a52aad523c85795ffb67825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир константинов
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально

Крым один из первых начал помогать людям на освобожденных территориях — Константинов

17:32 18.07.2022
 
© РИА Новости КрымПредседатель Госсовета РК Владимир Константинов
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Крымчане ближе всех к освобожденным регионам ментально, Крым начал помогать людям в этих регионах раньше других. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Мы дотационный регион, но, тем не менее, оказываем помощь. И начали это делать раньше других. Мы ближе всех к ним ментально, мы были в составе одного государства. Очень хорошо их знаем и понимаем, и все вопросы интеграции в российское государство, как они себе наметили, для нас тоже понятны. В этом плане лучших советчиков, чем крымчане, они не найдут", — сказал Константинов.
Он подчеркнул, что жизнь в освобожденных регионах наладится, как только там запустят полноценное функционирование бизнеса и экономики.
"Нужно организовать нормальную жизнь людей, работу экономики, и все вопросы начнут отпадать сами собой. Поэтому (необходимы — ред.) проведение там референдума, организация работы власти на местах, начало функционирования всей системы бизнеса и экономики. Это та цель, к которой нужно идти", — отметил спикер Госсовета.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Мелитополе. Чем живет освобожденная Запорожская область, как она готовится к проведению референдума о вхождении в Россию, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны, в интервью нашему агентству рассказал руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 09:03
Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами
Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
17:32Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально
16:38В Севастополе мужчина сорвался со скалы на диком пляже
16:38Путин заявил о необходимости увеличения финансирования IT-сферы
16:26Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России
16:06В Севастополе двух туристов унесло в открытое море
16:03Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу
15:46РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой
15:18Путин: уровень бедности в России снизился
14:58В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд
14:21ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца
14:18Правительство выделит 150 млн рублей на защиту от подтоплений
14:08ВС РФ уничтожили десять "Градов" и два украинских вертолета Ми-8
13:11Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона
12:56В России за неделю на треть выросла статистика по COVID-19
12:41Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам
12:37В Крыму создадут патриотический авиационный центр – Минэкономики
12:34Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк
12:09Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
12:03Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории
Лента новостейМолния