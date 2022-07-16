https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами

Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами

Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Мелитополе. Чем живет освобожденная Запорожская область, как она готовится к проведению референдума о вхождении в... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T09:03

2022-07-16T09:03

2022-07-16T09:03

запорожская область

евгений балицкий

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров, Евгения Мартыненко. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали в Мелитополе. Чем живет освобожденная Запорожская область, как она готовится к проведению референдума о вхождении в Россию, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны, в интервью нашему агентству рассказал руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.– На днях вы заявили о том, что референдум о вхождении в состав России состоится уже в сентябре. Как идет подготовка?– Подготовка к референдуму началась практически с первых дней спецоперации. Для меня и для жителей Запорожской области подготовка заключается, в первую очередь, не в открытии избирательных участков и каких-то нормативных актах, это все вторично. Самое главное – это наша работа. Это все, что делается сегодня в социальной сфере, в дорожной отрасли, в сфере здравоохранения и образования, в справедливости, в конце концов, в наведении порядка на территории. Вот это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем.Мы активно работаем над вопросом безопасности. Надеюсь, что нам все удастся. Под моим руководством постоянно собирается антитеррористический штаб, готовится огромное количество мероприятий по безопасности и все они направлены на обеспечения справедливого, честного и законного волеизъявления людей. Они будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свой результат, и мы проведем референдум в установленные сроки – в начале осени.– Одним из самых острых вопросов для жителей области с первых дней ее освобождения было обеспечение лекарствами. Как сейчас обстоит ситуация?– У нас с Россией очень хорошая коммуникация в области медицины, нам сегодня поставляют все виды медпрепаратов, которые необходимы для проведения операций, средства для наркозов, сложные медикаменты для замены процедуры гемодиализа и другие. В первые же месяцы после начала СВО все задачи по обеспечению освобожденной территории Запорожской области медикаментами были решены. Нельзя сказать, что проблем в здравоохранении нет – у нас пока цены выше, чем в том же Крыму, и это связано с тем, что на рынке пока действует гривна. И при переводе гривны в рубль люди сильно теряют.Планируем создать большой медицинский центр, который будет выполнять функции областной больницы и сможет обеспечить жителей качественной медицинской помощью разного уровня.К сожалению, в свое время практически все узкопрофильные диспансеры, в том числе для пациентов с туберкулезом, СПИДом, онкологией и наркозависимостью, Украина позакрывала. Учитывая, что мы город не областного значения, мы себя сами так обозначили и, соответственно, отработали мероприятия, которые могут замещать областной город в части здравоохранения. Целый ряд объектов остались в Запорожье, поэтому мы у себя в Мелитополе создаем на базе мелитопольской больницы большой медицинский центр, который, по сути, будет являться областной больницей.– Расскажите о социальном обеспечении. Как ведется работа по выплате пенсий и пособий? И когда будут обеспечены выплаты в полном объеме?Первой мерой поддержки социально незащищенной группы граждан стали единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, которые осуществлялись по решению российского правительства. Эти деньги получили пенсионеры, многодетные семьи, работники бюджетной сферы и другие льготные категории граждан. Ключевой, и вместе с тем очень непростой, задачей для нас стало налаживание стабильной системы социальных выплат.Люди стабильно получают свою пенсию, она выплачивается в рублях. Пока принято решение всем выплачивать одинаково по 10 тысяч, потому как сейчас мы не можем качественно верифицировать и определить, кто из людей имеет право на большую или меньшую пенсию. Так что взяли среднее. Также вовремя получают зарплату врачи, учителя, работники институтов и средних учебных учреждений, коммунальщики и прочие группы работников госучреждений. Зарплаты у них стали больше, никто из них не проиграл в денежном эквиваленте.– От социального обеспечения – к газовому. Сразу после того, как киевский режим отключил регион от газоснабжения, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил максимально оперативно решить вопрос подачи газа в область. Что уже сделано и какие откуда планируются поставки?– Проведена очень серьезная работа с "Газпромом" и с Бердянском, от "Донбассгаза" в направлении Бердянска сегодня ведется газовая магистраль – ветка, которая полностью запитает в течение одного-полутора месяцев, как нам обещают, западную часть Запорожской области, которая осталась без газа Мы надеемся, что трубы проведем к сентябрю, и этот вопрос у нас снимется.Главой Крыма Сергеем Аксеновым сегодня проведена огромная работа, чтобы помочь нам в запуске наших хлебокомбинатов. Крым очень помогает нам тем, что поставляет нам сжиженный газ. А поскольку наши комбинаты ориентированы на газовое производство продукции, мы установили в них большие емкости для сжиженного газа и заполняем их полученным из Крыма газом, таким образом, мы запустили наше производство хлеба.Также проведена работа по приобретению около 5 тысяч электроприборов, чтобы наши пожилые граждане, женщины с детьми и все, кто нуждается в горячем питании, могли нормально питаться. Были выделены из российского бюджета деньги, и на комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина было принято решение, что эти электроприборы поступят в нашу область. Думаю, ближе к осени это произойдет, потому что большой объем.– По поводу бивалютной системы. Крым в 2014 году планировал за год отказаться от гривны, но проблема перехода на рубли решилась в течение нескольких месяцев. В какие сроки Запорожская область полностью перейдет на рубли?– Крым для нас – ориентир, пример того, как часть бывшей Украины перешла под юрисдикцию РФ и выстроила свои отношения с федеральным центром. Точно так же хотим сделать и мы, но с учетом тех ошибок, которые делал Крым. Почему мы пока не отказываемся от гривны? Потому что быстрый переход и радикальные методы в экономике, например, закрыть банк, выключить связь – это не наши методы. Это методы резкие, которые, как правило, приводят к тому, что кто-то будет поражен в своих экономических правах. Сегодня часть пенсионеров получает пенсию от Украины в гривнах. Политически правильно было бы взять и перерезать эту коммуникацию. Но мы понимаем, что если тот же пенсионер получает еще какие-то деньги помимо тех, которые платим мы, даже те две-три тысячи – это для них большое подспорье. Зачем нам создавать дискомфорт для людей?Точно так же мы не отказываемся от украинского языка в школах. Мы, наоборот, делаем два языка. Мы хотим, чтобы все таблички были на двух языках, чтобы люди сами выбирали, что им больше подходит, а не мы навязывали бы им что-то путем ограничений, закрытий, отключений. Пройдет время, сядет вся эта пыль и политическая мишура, и все станет на свои места. Будет здесь и рубль, и российское законодательство, и справедливость.– Каковы предварительные результаты уборочной кампании в регионе?– Уборочная кампания у нас скомканная из-за того, что она пришлась на проведение специальной военной операции. То, что большая площадь территории области находится вблизи линии столкновения, сильно затрудняет уборку урожая. Но даже в таких условиях мы уже собрали более одного миллиона тонн зерна. Это только озимые. По яровым мы соберем более двух миллионов тонн. Большую помощь нам оказывает правительство Российской Федерации. Выделяют большое количество техники. Крым помогает и техникой, и возможностями железнодорожного сообщения, посредством которого зерно вывозится транзитом через Россию на Ближний Восток. Основные рынки сбыта наших фермеров – это Турция, Египет, Саудовская Аравия. Фермеры получают деньги, сто очень важно для нашего сельского хозяйства, потому что цикл не должен прерываться.Украина поджигает поля с пшеницей в Запорожской области — власти >>Мы также создали в Запорожской области государственную зерновую компанию. В нее включены около 20 элеваторов. Это в основном брошенные объекты, которые раньше принадлежали или киевским компаниям, или компаниям из недружественных стран. Подчеркиваю: мы их пока не национализировали, а взяли в управление. Сегодня эти элеваторы и другие средства производства принадлежат государственной зерновой компании, которая собирает урожай и направляет его на реализацию трейдерам. Это очень удобная форма. Мы как ВГА можем контролировать процесс и регулировать цены. Проблемы, конечно, есть. Самая главная – не столько убрать урожай, сколько его вывезти, потому что прежняя логистика нарушена.– Каким транспортом в основном вывозится зерно?– Примерно 100 тысяч тонн в месяц вывозится автомобильным транспортом через Чонгар и Каланчак, в основном оно идет на Египет и Турцию. Мы также создали государственный морской порт "Бердянск", который раньше буквально по кусочкам был распродан частникам. Примерно 100 тысяч тон может вывозиться через порт, но на сегодняшний день мы загрузили только один корабль, который пока не выгрузился в Турции, в основном из-за политических проблем. У нас на рейде стоят четыре крупных корабля, которые готовы к загрузке, но мы пока не можем их загрузить, потому что у трейдеров нет ясности, смогут ли они их разгрузить. Также создана государственная Мелитопольская железная дорога. Более 100 вагонов с зерном уже отправлено. На самом деле контрактов у нас на 150 тысяч тонн только по железной дороге, но пока она тоже не в полном объеме работает.– Из-за диверсий с украинской стороны?– Да, Украина регулярно направляет к нам диверсионно-разведывательные группы, которые взрывают мосты. Только за полтора месяца мы восстановили четыре моста. Также было восемь подрывов рельсов, были обстрелы железной дороги из гранатометов и стрелкового оружия, что, конечно, затрудняет вывоз. Но железнодорожники – люди мужественные, они справляются с этими проблемами, ответственно и решительно выполняют задачи.– Что предпринимают власти, чтобы противостоять всем этим диверсиям и терактам с украинской стороны?– Сегодня железнодорожникам даны полномочия создавать собственные вооруженные охранные структуры, которые будут действовать в соответствии с обстановкой, то есть смогут применять оружие, как военные в боевых действиях. Если люди во время комендантского часа находятся в районе железной дороги и оказывают сопротивление или же покидают место, по ним будет открываться огонь на поражение.Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину >>Кроме того, подписан указ об усилении мер антитеррористического характера. Теперь если человек знал о готовящемся преступлении, или знал о том, что его сосед, знакомый или родственник занимается экстремистской деятельностью даже в интернете, и не сообщил об этом правоохранителям, он приравнивается к преступнику и подлежит выселению за пределы области. Людей, которые относятся к проукраинским ультраправым структурам, мы также будем выселять за "ленточку" – просто чтобы их здесь люди не прибили. Такие примеры у нас уже есть, мы о них скоро расскажем.– О чем мечтает глава военно-гражданской администрации Запорожской области?– Если говорить о краткосрочной перспективе, мечтаю провести время со своей внучкой. За четыре месяца работы моей команды без выходных и проходных накопилась усталость. Мы уже ждем референдум, чтобы после него выдохнуть и побыть со своими семьями, уделить внимание своим детям, потому что мы в этом ритме, в этой спешке не замечаем, как растут наши дети и внуки. Мечтаю побыть со своими родителями, которые уже в почтенном возрасте, и я не могу уделять им достаточно внимания.– Вы высыпаетесь?– Абсолютно не высыпаюсь. Но это меня даже стимулирует. Когда я несколько созывов был депутатом Верховной рады, находился, можно сказать, в расслабленном состоянии и был сам собой недоволен: мало двигался, стал меньше уделять внимания изучению языков, стал мало читать книг и путешествовать, много времени проводил перед телевизором. А нынешний ритм – это драйв, это сильно. Конечно, усталость накапливается. Хочется просто поехать на рыбалку и посидеть несколько часов с удочкой.

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запорожская область, евгений балицкий, экономика, общество